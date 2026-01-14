Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình Lê Viết Hải: Bất động sản phải phát triển ổn định để cả hệ sinh thái không “đứt gãy”, doanh nghiệp không thiếu việc làm

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, nhận định thị trường bất động sản năm 2026 có triển vọng hồi phục rõ nét sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Tuy vậy, theo ông Hải, điều quan trọng nhất không phải là tốc độ tăng trưởng, mà là bảo đảm sự phát triển an toàn và bền vững của toàn thị trường.

Theo Chủ tịch Hoà Bình, việc đánh giá toàn diện thị trường, nhận diện rõ các rủi ro, thách thức và đưa ra giải pháp phù hợp là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hiện nay. "Vấn đề đặt ra không chỉ là thị trường có hồi phục hay không, mà là làm thế nào để bất động sản phát triển ổn định, từ đó kéo theo sự vận hành thông suốt của cả hệ sinh thái liên quan như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành dịch vụ khác", ông Hải nhấn mạnh.

Ông cho rằng cần đặc biệt tránh tình trạng thị trường bị dồn nén trong thời gian dài, dẫn tới việc các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị không có việc làm, hoạt động sản xuất – kinh doanh bị gián đoạn. Việc bảo đảm dòng chảy liên tục và ổn định của toàn hệ sinh thái bất động sản hiện là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đề xuất bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Thứ nhất là phát triển nhà ở xã hội đáp ứng đúng nhu cầu thực của người dân.

Thứ hai, chú trọng phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ – vốn cũng là nhu cầu thực và đang thiếu hụt nguồn cung.

Thứ ba, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các quy hoạch, dự án đô thị đã được phê duyệt.

Và cuối cùng là tăng cường minh bạch thông tin thị trường, coi đây là nền tảng để thị trường vận hành lành mạnh.

Liên quan đến minh bạch thông tin, ông Hải đánh giá cao sáng kiến xây dựng và đưa vào vận hành cổng Thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng, trong đó có cơ sở dữ liệu ngành bất động sản. Theo ông, đây là giải pháp rất quan trọng, giúp nhà đầu tư tiếp cận được các thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, từ thời điểm dự án đưa vào khai thác đến tình hình nguồn cung từng phân khúc, qua đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với từng giai đoạn.

"Mục tiêu lớn nhất trong thời gian tới là tạo dựng được một thị trường bất động sản ổn định, an toàn và lành mạnh, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ sinh thái liên quan, từ xây dựng, vật liệu xây dựng cho đến các dịch vụ hỗ trợ", ông Hải nhấn mạnh.

Cũng tại diễn đàn, Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng các chính sách ban hành trong năm 2025 đang đóng vai trò "dẫn dắt", mở ra không gian phát triển bền vững hơn cho thị trường bất động sản. Theo ông Đính, hàng loạt luật sửa đổi và các nghị quyết về cơ chế đặc thù, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội và phát triển đô thị, đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn kéo dài.

Đáng chú ý, ông Đính nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa bất động sản và hạ tầng giao thông. Việc phát triển các tuyến đường sắt, metro cùng những cơ chế đặc thù cho các đô thị lớn không chỉ là câu chuyện giao thông, mà còn tạo dư địa khai thác giá trị đất đai, thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Theo các chuyên gia, khi khung khổ thể chế đang dần hoàn thiện và định hướng phát triển đã được xác lập, thị trường bất động sản Việt Nam đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn mới. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội đó, điều kiện tiên quyết vẫn là sự thận trọng, minh bạch và nâng cao năng lực nội tại của từng doanh nghiệp, nhằm bảo đảm cho một chu kỳ tăng trưởng dài hạn, ổn định và nhân văn hơn.



