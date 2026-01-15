Tuyến đường vượt biển hơn 100.000 tỷ đồng nối Cần Giờ và Vũng Tàu do Vingroup đề xuất có diễn biến mới

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và đại diện chính quyền địa phương nơi dự kiến triển khai dự án. Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh được giao làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo quyết định, Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Quá trình thẩm định sẽ tập trung đánh giá toàn diện các nội dung của báo cáo, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời kiến nghị hướng xử lý và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện khi cần thiết.

Sở Tài chính được phân công làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, phối hợp tổ chức các hoạt động thẩm định và báo cáo kết quả lên UBND TPHCM. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy và nhân sự hiện có của cơ quan, đơn vị mình.

Về dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng tàu cũ, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, hiện nay người dân đi từ khu vực trung tâm thành phố đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu phải di chuyển theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, qua tỉnh Đồng Nai.

Trên tổng thể các phương án kết nối, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ ra 2 hướng khả thi.

Thứ nhất là hướng kết nối từ khu vực Nhà Bè bằng đường bộ; nhưng với điều kiện thực tế hiện nay, phương án này còn nhiều vướng mắc.

Thứ hai là hướng phát triển ra biển theo trục Cần Giờ, gắn với định hướng chiến lược đưa thành phố mở rộng không gian kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời kết nối trực tiếp với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Theo đề xuất ban đầu, dự án có 2 đoạn, gồm phần nổi trên mặt biển và phần đi ngầm dưới biển như đường hầm vượt sông Sài Gòn. Trong đó, đường vượt biển dài khoảng 13-14km với 6 làn xe, dự kiến thi công trong khoảng 3 năm. Dự án sẽ đắp 2 đảo nhân tạo 2 bên để tạo khoảng thông thuyền.

Khi dự án hoàn thành, đi ô tô từ trung tâm thành phố về khu vực phường Vũng Tàu mất hơn 1 giờ. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, như mở rộng đường Rừng Sác ở Cần Giờ, xây thêm cầu Cần Giờ.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất dự án tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.

Toàn tuyến có khoảng 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái. Dự án cần khoảng 137,5 ha đất; nhà đầu tư bố trí toàn bộ vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo hình thức BT.