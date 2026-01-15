Masterise Group chính thức động thổ cầu Cần Giờ lịch sử phá thế “độc đạo phà Bình Khánh”, giúp người dân TP.HCM thoát cảnh lụy phà, mở lối ra biển

Hôm nay (15/1), Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bao gồm Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Hai dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group), phối hợp cùng các tổng thầu uy tín triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Cụ thể, Dự án cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TP.HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; đồng thời hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị – công nghiệp khu Đông TP.HCM và khu vực Biên Hòa – Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững.

Điểm khác biệt lớn nhất của cầu Phú Mỹ 2 chính là việc áp dụng mô hình đường nhiều tầng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, bao gồm một tầng đường dưới mặt đất kết hợp với hai tầng cầu cạn phía trên.

Đây là giải pháp hạ tầng tiên tiến nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị tại các khu vực có mật độ xây dựng cao, giúp tăng năng suất lưu thông mà không cần mở rộng diện tích chiếm dụng mặt đất quá lớn. Mô hình này vốn đã thành công tại nhiều đô thị lớn trên thế giới và lần đầu tiên được triển khai thực tế tại TP.HCM.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ. Cầu Cần Giờ sẽ xuyên qua cù lao xanh giữa sông Soài Rạp, sông Chà để kết nối với Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè. Từ đây, người dân TP.HCM có thể di chuyển đến quận 7 hoặc trung tâm quận 1 bằng đường Huỳnh Tấn Phát. Cầu Cần Giờ cũng sẽ kết nối với đường xuyên rừng, một trong những con đường xuyên rừng ngập mặn đẹp nhất Việt Nam.

Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, góp phần thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía Nam Thành phố.