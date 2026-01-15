Thị trường khu Đông TP.HCM: “Thanh lọc” nguồn cung bằng chuẩn pháp lý

Nghịch lý: Nguồn cung nhiều nhưng "chuẩn" chẳng bao nhiêu

Vào tháng 12/2025, Sở Xây dựng TP.HCM công bố danh sách hàng loạt dự án chưa đủ điều kiện mở bán tại khu Đông. Động thái này cho thấy, pháp lý không còn là thế mạnh truyền thông mà trở thành điều kiện bắt buộc. Đồng thời phản ánh giai đoạn mà sự dễ dãi với pháp lý đang dần khép lại. Thay vào đó là sự quan tâm đến những yếu tố mang tính nền tảng: dự án đã đủ điều kiện mở bán hay chưa, tiến độ xây dựng thực tế đến đâu, khả năng bàn giao và khai thác có khả tín không.

Dù đang là tâm điểm thị trường, tuy nhiên khu Đông TP.HCM đang xảy ra một nghịch lý: dự án không thiếu nhưng sản phẩm chuẩn pháp lý lại chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Thực tế cho thấy, một dự án có pháp lý đầy đủ sẽ thuận lợi trong việc triển khai thi công, niềm tin của thị trường được củng cố, từ đó nâng cao tính thanh khoản và giá bán dự án khi cần chuyển nhượng.

Xét riêng khu Đông, nơi đang trở thành điểm nóng bất động sản cả nước nhờ cú hích sáp nhập, giá còn "mềm" và các quy hoạch metro, đô thị TOD được đẩy mạnh. Ngoài nguồn cầu truyền thống ở thật và đầu tư đến từ TP.HCM, lần đầu tiên khu vực này chứng kiến làn sóng mạnh mẽ đến từ Hà Nội. Theo ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh trong ngành, tỷ lệ nhà đầu tư đến từ Hà Nội có thể chiếm tới 20% - 30%. Song hành với đó, nguồn cầu cũng đang dẫn dắt toàn thị trường phía Nam khi hàng loạt dự án được giới thiệu ra thị trường.

Dù vậy, cùng với sự kiện nhiều dự án bị điểm tên, nơi đây cũng chỉ ra một nghịch lý: dự án không thiếu nhưng sản phẩm chuẩn pháp lý lại chỉ "đếm trên đầu ngón tay". Chính trong quá trình sàng lọc đó, những dự án tuân thủ quy định như The Aspira lại nổi lên như "tia sáng hiếm hoi".

Dù mới ở giai đoạn đầu bán hàng, dự án đã xây dựng đến tầng 24/30, trung bình 4 tầng mỗi tháng - con số biết nói trong bối cảnh nhiều dự án vẫn loay hoay ở khâu thủ tục. Chính việc tuân thủ nghiêm túc thậm chí vượt kỳ vọng so với quy định, The Aspira nằm trong nhóm ít ỏi các dự án đủ điều kiện mở bán. Điều này cho thấy định hướng phát triển bền vững, năng lực triển khai và sức mạnh tài chính của nhà phát triển Sai Gon High Rise.

Cơ hội an cư tốt bậc nhất 2026

Nếu pháp lý tạo ra sự an tâm thì giá bán, chính sách và vị trí là lời giải tốt nhất cho câu chuyện an cư tại TP.HCM.

"Nhân dân thiếu nhà ở nhưng lại không có nhà để mua. Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được. Bao nhiêu người cần nhà nhưng giá nhà cao quá…" đây là nỗi trăn trở của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc họp về bất động sản, cũng là vấn đề nan giải mà hàng triệu cư dân TP.HCM đang đối mặt.

Ngay tại khu Đông TP.HCM - nơi vẫn đang hút dòng vốn vì giá "tốt" nhưng đến 2026 bản chất đã thay đổi khi một số dự án mới liên tục giới thiệu ở mức 60 - 70 triệu/m2. Giữa cơn bão giá, The Aspira trở thành vùng trũng khi công bố mức 37,9 triệu/m2.

Dễ dàng sở hữu căn hộ thông minh The Aspira tại lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8ha bằng lương, chỉ với 6,8 triệu/tháng.

Mặt khác, hàng loạt chính sách tốt bậc nhất thị trường được DKRA Realty tung ra khi khách hàng dễ dàng mua nhà chỉ với 6,8 triệu/tháng, thấp hơn cả chi phí thuê trọ. Nếu vay, khách hàng chỉ cần 20%, sau đó được hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng và ân hạn gốc lên đến 6 năm. Vốn ban đầu cực nhẹ, giới văn phòng thu nhập 15 - 20 triệu/tháng đã có thể sở hữu nhà không cần gồng gánh. Điểm đặc biệt 6 năm hỗ trợ là khung dài nhất thị trường hiện nay, tạo khoảng thời gian rất lớn để cư dân có dòng tích lũy lớn, phục vụ cho kỳ thanh toán tiếp theo. Ngoài ra, dự án cũng đang được áp dụng các ưu đãi như 10% ký HĐMB, thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, ưu đãi lên đến 3% khi booking sớm.

The Aspira cũng là dự án đón đầu xu hướng an cư của thị dân năng động khi nằm trong vùng lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8ha, đồng thời nằm giữa 2 trạm metro S12 và S13 của tuyến Metro số 1, xung quanh được bao bọc bởi hệ thống trường học, bệnh viện, TTTM, siêu thị và các tiện ích đô thị hiện hữu.

Tâm huyết của nhà phát triển còn thể hiện ở việc quyết tâm đưa chất lượng "vượt" tầm giá khi CBRE góp mặt trong vai trò quản lý vận hành, là khu căn hộ hiếm hoi ở Đông TP.HCM tích hợp Smart Home - Smart Building, kiến tạo hơn 38 tiện ích toàn diện, bàn giao nội thất chuẩn cao cấp với các thương hiệu uy tín như Hafele, Yale, gỗ An Cường, gạch Royal.

Gần đây nhất, The Aspira nhận được 2 giải thưởng danh giá gồm: "Căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025" và chứng chỉ "Công trình Xanh Quốc tế EDGE". Đây chính là minh chứng rõ nét cho tâm huyết kiến tạo bền vững, vượt chuẩn của Sai Gon High Rise.