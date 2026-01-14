Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục ngày thông xe kỹ thuật

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng nay (14/1), dọc tuyến Vành đai 1 Hà Nội từ nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng đến Voi Phục đã cơ bản thu rào. Tuyến đường dự án (một chiều), với mặt cắt rộng tương đương hơn 2 làn xe, đã hiện rõ, cho phép người dân di chuyển bằng ô tô, xe máy từ Hoàng Cầu đến Voi Phục trên chiều dài khoảng 2,2 km.