Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục ngày thông xe kỹ thuật
Sáng 14/1, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục (Hà Nội) chính thức được thông xe kỹ thuật. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện theo quy hoạch.
14-01-2026
Toàn cảnh thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng nay (14/1), dọc tuyến Vành đai 1 Hà Nội từ nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng đến Voi Phục đã cơ bản thu rào. Tuyến đường dự án (một chiều), với mặt cắt rộng tương đương hơn 2 làn xe, đã hiện rõ, cho phép người dân di chuyển bằng ô tô, xe máy từ Hoàng Cầu đến Voi Phục trên chiều dài khoảng 2,2 km.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, việc thông tuyến kỹ thuật giúp dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.
Theo chủ đầu tư, tuyến đường có chiều dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục.
Ngoài ra, dự án còn có 2 cầu vượt, trong đó một cầu tại nút giao đường Láng Hạ, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 250,7m. Cầu vượt thứ 2, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, khổ cầu 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 220,7m.
Đoạn đường tạm được cấp phối đá dăm, rộng 7m, dài hơn 2km, đã cơ bản hoàn thành để phục vụ phân luồng. Hệ thống biển báo, cờ hiệu được lắp đặt đầy đủ tại các nút giao, bảo đảm an toàn. Song song, nhà thầu tiếp tục thi công hào kỹ thuật, cống thoát nước mưa, bó ống kỹ thuật dọc tuyến – những hạng mục nền tảng cho khai thác lâu dài.
Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục được thành phố Hà Nội triển khai hơn 10 năm nay với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng; tuy nhiên dự án nhiều lần bị lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, nguyên nhân có khoảng 300 hộ dân nằm trong phạm vi dự án chưa chấp thuận việc bàn giao nhà cửa, công trình xây dựng.
Từ giữa tháng 6/2020, gói thầu cầu vượt Láng Hạ – Giảng Võ đã khởi công. Đến nay, sau khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, toàn tuyến bước vào giai đoạn tăng tốc.
Từ tháng 12/2025 đến nay, với sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Bí thư Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố, dự án đã lần lượt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công thông tuyến kỹ thuật chỉ trong vòng hơn 1 tháng
Việc thông tuyến kỹ thuật giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn qua khu vực, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến lân cận.
Theo kế hoạch, gói thầu hoàn thành vào 30/12/2026. Khi đưa vào khai thác, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ góp phần giảm ùn tắc, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân Hà Nội.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
