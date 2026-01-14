Đất Xanh Services muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Đất Xanh Miền Nam

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết.

Cụ thể, HĐQT Đất Xanh Services đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, dự kiến trong quý I/2026.

Giá trị chuyển nhượng mỗi cổ phần tối thiểu bằng giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại Đất Xanh Miền Nam, đồng thời Đất Xanh Miền Nam không còn là công ty liên kết của DXS.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng giá chuyển nhượng, quyết định thời gian chuyển nhượng chi tiết và đàm phán nội dung, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng theo đúng chủ trương được duyệt.

Ảnh minh họa: DXS

Cuối tháng 12/2025, Đất Xanh Services cũng đã ban hành nghị quyết thông qua điều chỉnh nội dung chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đất Xanh Commercial (nay là Công ty CP Bất động sản Đất Phát Hưng).

Theo đó, DXS thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại DXC cho một tổ chức/cá nhân khác, không phải là Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại Đất Xanh Commercial, đồng nghĩa với việc Đất Xanh Commercial không còn là Công ty con của DXS.

Trong một diễn biến khác, Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) vừa có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhà đầu tư gửi đến UBCKNN, HoSE và DXS.

Cụ thể, quỹ thuộc VinaCapital là Victory Holding Investment Limited vừa bán toàn bộ gần 46,5 triệu cổ phiếu DXS, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,0262% vốn tại Đất Xanh Services. Ngày thực hiện giao dịch là 18/12/2025.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu DXS phiên giao dịch ngày 18/12/2025 là 9.080 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ thuộc VinaCapital đã thu về khoảng hơn 422 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Dat Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 864,1 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 98,6 tỷ đồng, tăng 86,4%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế tăng là do doanh thu dịch vụ bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ, phản ánh sự sôi động của thị trường môi giới bất động sản sau giai đoạn trầm lắng năm 2024. Các hoạt động giao dịch tại khu vực TP.HCM và miền Trung cải thiện đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Dat Xanh Services mang về doanh thu thuần gần 2.341,7 tỷ đồng, tăng 28,8% so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 458,2 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Dat Xanh Services tăng 12,5% so với đầu năm, lên mức gần 16.958,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ghi nhận hơn 10.491,3 tỷ đồng, chiếm 61,9% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.819,2 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 8.299 tỷ đồng, tăng 22,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác gần 3.059,5 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính 2.777,7 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nợ.