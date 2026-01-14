Ngành hàng không Việt Nam có thêm tân binh mới, vốn điều lệ 10 tỷ đồng

Ngành hàng không Việt Nam mới đây đã ghi nhận sự hiện diện của một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines).

Theo thông tin ghi nhận từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines) được thành lập ngày 4/8/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Trụ sở chính đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Khi mới thành lập, LOTHA Airlines có vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không.

Nguồn: Fanpage của LOTHA Airlines

5 cổ đông tham gia sáng lập doanh nghiệp đều là các cá nhân, không ghi nhận sự xuất hiện của các tổ chức tài chính hay tập đoàn kinh tế lớn. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò cổ đông chi phối tại doanh nghiệp với 9,6 tỷ đồng vốn góp, tương đương tỷ lệ sở hữu 96% vốn điều lệ.

Các cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng (tỷ lệ sở hữu 2,5%); ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước và ông Nguyễn Văn Sỹ mỗi người góp vốn 50 triệu đồng (tỷ lệ 0,5%).

Đáng chú ý, ngoại trừ ông Nguyễn Văn Sỹ có địa chỉ tại TP.HCM, thì 4 cổ đông còn lại đều đăng ký thường trú tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, cùng địa phương với nơi đặt trụ sở chính của LOTHA Airlines.

Cập nhật mới nhất ngày 26/8/2025, LOTHA Airlines đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang vận tải hành khách hàng không. Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp là ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993).

Ngoài ra, hiện ông Sơn còn là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, Công ty Cổ phần So Cas Holdings, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng SOBI, Công ty Cổ phần FPA Dining, Công ty Cổ phần SMP Healthcare.

Quay trở lại với LOTHA Airlines, theo như giới thiệu trên Fanpage, doanh nghiệp được định hướng kết nối Việt Nam với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Đồng thời được thành lập và phát triển gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành - Trung tâm hàng không mới của thế giới.



