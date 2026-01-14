Sau khi bắt tay Vingroup xây cầu Tứ Liên và trúng thầu loạt dự án lớn tại Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn hàng đầu Trung Quốc bày tỏ 1 mong muốn đặc biệt

Theo Báo Cà Mau, sáng 13/1, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là hạ tầng đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp. Một số dự án lớn được định hướng nghiên cứu hợp tác gồm: tuyến đường kết nối sân bay Cà Mau với khu vực Bạc Liêu; tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau; tuyến đường ven biển Cà Mau và tuyến đường trục ngang của tỉnh.

Đáng chú ý, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết sẽ đăng ký thành lập công ty con có pháp nhân độc lập tại Cà Mau, từng bước bản địa hóa hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật Việt Nam. Trong vòng 5 năm, tổng quy mô đầu tư dự kiến tại Cà Mau không thấp hơn 5 tỷ USD (tương đương khoảng 130.000 tỷ đòng), qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nghiêm Giới Hoà, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng, lâu dài với Cà Mau, đặc biệt trong các dự án hạ tầng giao thông then chốt như hệ thống đường sắt theo quy hoạch, bến đỗ xe thông minh và các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Tập đoàn cam kết phát huy kinh nghiệm quốc tế, tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn cho công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn mới, hướng tới mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Giới Hoà khẳng định sẽ phối hợp với Cà Mau triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Về phía địa phương, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định và hiệu quả nhất để Tập đoàn triển khai các nội dung hợp tác. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Cà Mau rất cần năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong công tác quy hoạch giao thông, hạ tầng giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau, được xác định là tuyến giao thông huyết mạch, mang tính "xương sống", góp phần phá vỡ thế độc đạo về giao thông, tăng cường kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn và tạo động lực phát triển đột phá cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên sớm thành lập tổ điều phối để xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung hợp tác, đưa các dự án sớm đi vào thực tiễn. Đồng thời, ông cũng mong muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, gắn hoạt động đầu tư với nâng cao chất lượng sống của người dân, hỗ trợ các chương trình phúc lợi, giáo dục và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đầu tư một công trình mang tính biểu tượng, vừa khẳng định năng lực và uy tín của Tập đoàn, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc – văn hóa, ghi dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai bên.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) được định vị là "nhà vận hành đô thị lớn nhất Trung Quốc", CPCG sở hữu đầy đủ chứng chỉ tổng thầu cấp 1 quốc gia trong các lĩnh vực đường bộ, đô thị và thủy lợi. Tập đoàn cho biết đã trực tiếp đầu tư, xây dựng tại hơn 1.000 thành phố và 3.000 khu công nghiệp trên toàn Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng Fortune Global 500 công bố tháng 7/2025, CPCG đạt doanh thu 75,36 tỷ USD và lợi nhuận 4,9 tỷ USD trong năm 2024, xếp hạng 170 thế giới, đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp góp mặt trong danh sách các tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Với quy mô vốn chủ sở hữu lớn và dòng tiền mạnh, CPCG đang đề xuất triển khai mô hình EPCF (Thiết kế – Mua sắm – Xây dựng – Tài chính) tại Việt Nam, cho phép chủ đầu tư thanh toán chậm trong vòng 5 năm sau khi công trình hoàn thành.

Tập đoàn Xây dựng do ông Nghiêm Giới Hoà thành lập hiện đang triển khai 3 dự án hạ tầng quy mô lớn tại Hà Nội trong năm 2025, gồm cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và tuyến Metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Song song, tập đoàn này cũng đề xuất phương án ứng vốn trước cho một loạt dự án hạ tầng tại TP.HCM.



