Đào Tấn Diamond – Biểu tượng nhà phố đa chiều thời đại mới sắp ra mắt

Đào Tấn Diamond xuất hiện không như một dự án đại trà, mà được định vị ngay từ đầu là bộ sưu tập giới hạn 29 căn nhà phố mặt tiền, phát triển chọn lọc tại vùng lõi trung tâm thành phố.

Không mở rộng theo quy mô, không nhân bản theo số lượng, dự án hướng đến một nhóm chủ nhân xác định rõ nhu cầu: sở hữu một tài sản có thể vận hành thực, đồng thời giữ được giá trị tích lũy dài hạn trong bối cảnh đô thị di sản đang chuyển mình.

Bộ sưu tập 29 tuyệt phẩm Neo-Classical tại vùng lõi trung tâm

Đào Tấn Diamond được phát triển trên quỹ đất kim cương ở trung tâm Thành phố Huế với kiến trúc Neo-Classical thiết kế tinh tế, cân đối và bền vững theo thời gian. Ngôn ngữ thiết kế của Đào Tấn Diamond lấy cảm hứng từ hình khối viên kim cương được mài giũa chuẩn xác: sắc nét trong tỷ lệ, rõ ràng trong hình khối và tối ưu trong cách đón sáng, đón gió. Mỗi mặt tiền không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn đóng vai trò mở rộng không gian sử dụng, tăng khả năng tiếp cận và vận hành linh hoạt.

Một yếu tố nền tảng khác tạo nên giá trị bền vững của bộ sưu tập này nằm ở cao độ tự nhiên nổi trội giữa khu vực trung tâm. Cao độ giúp dự án tránh khỏi các tác động bất lợi của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa, góp phần bảo toàn chất lượng công trình và tài sản theo thời gian. Đây là lợi thế mang tính kỹ thuật – âm thầm nhưng quyết định – hiếm gặp ở các dự án nhà phố vùng lõi đô thị Huế.

Nét độc đáo của biểu tượng Nhà phố đa chiều thời đại mới

Đào Tấn Diamond được lấy cảm hứng từ những khu phố thương mại sầm uất nằm trong lòng kinh đô hàng trăm năm như Kyoto (Nhật Bản) hay Edinburgh (Scotland) – nơi di sản và nhịp sống hiện đại cùng song hành. Tinh thần ấy được chắt lọc và hiện hữu ngay tại vùng lõi trung tâm TP. Huế, mở ra mô hình khu nhà phố đa chiều mới giàu bản sắc và sức sống.

Tọa lạc tại tâm điểm giao thương các trục huyết mạch Đào Tấn – Trần Thái Tông – Đồng Khởi, dự án kết nối đa hướng tới trung tâm hành chính, thương mại, giáo dục, y tế và lan tỏa đa chiều tới các điểm du lịch nổi tiếng "must to go", "must to visit" mà bất kỳ du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đến Huế: cầu Trường Tiền soi bóng bên bờ sông Hương, Đại nội uy nghi trầm mặc, Chùa Thiên Mụ nên thơ… hay phố đi bộ nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu. Sự lan tỏa đa chiều này mở ra nhịp sống liền mạch với dòng lưu thông liên tục của cư dân và du khách, mở ra đa mô hình kinh doanh: ẩm thực, lưu trú, bán lẻ, dịch vụ trải nghiệm… khai thác liên tục, vận hành bền bỉ theo nhịp sống của đô thị di sản và du lịch.

Với lợi thế giao lộ trung tâm, mỗi căn nhà phố có 2-3 mặt tiền thiết kế theo hướng đa năng với tư duy kinh doanh hiện đại, có thể tạo nên sự thích ứng linh hoạt đa phong cách. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng riêng biệt, mỗi không gian còn phản chiếu cá tính và nhịp sống của từng chủ nhân, mang lại một khu phố đa trải nghiệm với đa dạng dịch vụ, giúp các chủ nhân tận hưởng cuộc sống đa sắc màu. Nơi ban ngày sôi động nhịp giao thương, khi đêm xuống, ánh đèn phồn hoa thắp sáng một Huế hiện đại, giàu cảm xúc và đầy sức sống.

Dòng chảy giá trị gia tăng theo thời gian

Giá trị của Đào Tấn Diamond không chỉ nằm ở thiết kế hay vị trí, mà còn ở khả năng vận hành thực tế và ổn định. Pháp lý rõ ràng cho từng căn nhà phố tạo nền tảng để tài sản có thể khai thác, chuyển nhượng và tích lũy giá trị lâu dài. Khả năng khai thác tại Đào Tấn Diamond không mang tính thời điểm, mà được xây dựng theo hướng liên tục và dài hạn, gắn với sự phát triển ổn định của khu vực trung tâm Huế.

Với Đào Tấn Diamond, việc sở hữu pháp lý hoàn chỉnh không chỉ giúp tối ưu hóa dòng vốn mà còn là lá chắn an toàn cho mọi kế hoạch tài chính của khách hàng, đảm bảo tính thanh khoản cao, giá trị khai thác thực và tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai.

Được kiến tạo bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Newland – Chủ đầu tư từng tham gia triển khai các trung tâm thương mại AEON Mall tại Việt Nam, trong đó có AEON Mall Huế cùng đơn vị phát triển dự án, Max Thăng Long đang có kế hoạch chuẩn bị ra mắt 29 tuyệt phẩm tại Đào Tấn Diamond – một dự án nhà phố thương mại đẳng cấp, ngay trung tâm TP. Huế – nơi hội tụ giá trị an cư, tiềm năng kinh doanh và cơ hội tăng trưởng bền vững, góp phần nâng tầm diện mạo Cố đô và định hình chuẩn mực sống hiện đại cho chủ sở hữu.

Không phô trương tuyên ngôn, Đào Tấn Diamond hiện diện như một lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng – dành cho những chủ nhân hiểu rõ giá trị của vị trí, kiến trúc và thời gian. Giữa lõi trung tâm Huế, dự án khẳng định bằng một định vị nhất quán: Vị thế Tinh anh.