Nợ tiền thuế đất nhiều năm có bị cưỡng chế không? Cục Thuế trả lời rõ
Cục Thuế đã có những giải thích rõ trước câu hỏi của công dân.
Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, một cá nhân đã gửi câu hỏi liên quan đến việc nợ tiền thuế đất kéo dài nhiều năm nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế. Đáng chú ý, người này cũng đặt vấn đề: trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ghi rõ trách nhiệm nộp thuếthu nhập cá nhân thuộc về bên mua, nhưng thông báo thuế vẫn đứng tên bên bán, thì cơ quan thuế sẽ cưỡng chế nghĩa vụ thuế như thế nào?
Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quàn lý thuế. Cụ thể như sau:
"Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.
3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.
4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.
5. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.
Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.
6. Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
7. Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh."
Căn cứ quy định trên thì trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuê đất nhiều năm thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
Trường hợp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản có trách nhiệm thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Cơ quan thuế thực hiện đôn đốc, cưỡng chế đối với người nộp thuế có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nếu thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
