"Thị trường BĐS xuất hiện dự án 10 tòa chung cư bán hết chỉ trong vòng một tháng – điều mà trước đây thị trường có thể cần tới 2–3 năm"

Ông Trần Quang Trung – Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing nhận định: Năm 2025 có thể được xem là một trong những giai đoạn đặc biệt nhất của thị trường bất động sản Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Nếu như đầu năm, không ít nhà đầu tư và người mua vẫn mang tâm lý thận trọng, thì càng về cuối năm, thị trường càng cho thấy sức bật rõ nét, đặc biệt tại phân khúc căn hộ ở các đô thị lớn.

Dưới góc nhìn thực tiễn từ dữ liệu giao dịch và diễn biến thị trường, có thể khẳng định 2025 là một năm thành công của nhiều chủ đầu tư – và đồng thời, người mua nhà cũng chính là nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ này.

Năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường căn hộ Hà Nội, cả ở thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Không chỉ tăng trưởng về quy mô nguồn cung, mặt bằng giá căn hộ cũng thiết lập những ngưỡng cao kỷ lục (đơn giá sơ cấp trung bình quý 4/2025 đạt mức 86 triệu đồng/m2) – mức giá mà trước đây thị trường chưa từng ghi nhận.

Tổng nguồn cung căn hộ mở bán tại Hà Nội trong năm 2025 ước đạt khoảng 34.500 căn hộ, với tỷ lệ hấp thụ gần tương đương nguồn cung. Đây là con số cho thấy sức hút rất lớn của thị trường, đồng thời phản ánh nhu cầu thực đang đóng vai trò dẫn dắt. Đáng chú ý, đà tăng này không chỉ tập trung ở phân khúc căn hộ mà còn lan sang các sản phẩm nhà ở trong ngõ và một số phân khúc khác tại khu vực nội đô, đặc biệt trong quý I và quý II/2025.

Xu hướng tăng giá cũng lan sang các khu vực lân cận như Văn Giang (Hưng Yên), Bắc Ninh… cho thấy quá trình mở rộng không gian phát triển đô thị đang diễn ra rõ nét, gắn liền với hạ tầng và kết nối vùng.

"Một khác biệt lớn của thị trường năm 2025 so với các giai đoạn trước là sự thay đổi rõ nét trong tư duy của khách hàng. Dòng tiền không còn phân bổ dàn trải vào các loại hình mang tính đầu cơ, mà chuyển hướng mạnh sang các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn. Pháp lý minh bạch, khả năng khai thác sử dụng và giá trị tích lũy dài hạn đã trở thành tiêu chí ưu tiên, thay thế cho tư duy đầu tư ngắn hạn", ông Trần Quang Trung cho biết.

Sự tăng trưởng của thị trường bất động sản năm 2025 không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Trong năm, Chính phủ và hệ thống ngân hàng đã đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nền kinh tế vĩ mô ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,02% trong năm 2025. Cùng với đó, những điều chỉnh kịp thời liên quan đến chính sách đất đai đã góp phần ổn định tâm lý thị trường. Dù Luật Đất đai mới với nguyên tắc tiệm cận giá thị trường từng tạo áp lực lên giá đất đầu vào trong giai đoạn đầu, song các biện pháp điều chỉnh sau đó đã giúp thị trường dần cân bằng trở lại.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng đánh dấu quá trình sàng lọc rõ nét trong ngành bất động sản. Chỉ những chủ đầu tư thực sự có năng lực triển khai, tư duy chiến lược sản phẩm bài bản và am hiểu nhu cầu khách hàng mới có thể trụ vững. Song song đó, việc siết chặt hoạt động môi giới, các quy định về thuế và chứng chỉ hành nghề đã buộc các đơn vị phân phối phải thay đổi tư duy, hướng tới sự chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Quý IV/2025 được xem là quý đặc biệt nhất của thị trường bất động sản trong nhiều năm trở lại đây. Riêng tại Hà Nội, khu vực phía Đông chứng kiến sự tham gia sôi động của hàng loạt chủ đầu tư lớn, với những dự án quy mô lớn được tung ra thị trường và đạt tốc độ hấp thụ ấn tượng.

Ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing.

"Có những dự án từ 8 – 10 tòa chung cư được tiêu thụ chỉ trong vòng một tháng – điều mà trước đây thị trường có thể cần tới 2–3 năm để đạt được, cho thấy các chủ đầu tư đã "đọc vị" đúng nhu cầu thị trường và đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với kỳ vọng của số đông" - ông Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, những tín hiệu về việc chuẩn bị khởi động các dự án nhà ở xã hội cũng bắt đầu xuất hiện rõ nét trong quý IV. Đây được kỳ vọng sẽ là một cấu phần quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ cấu nguồn cung trong giai đoạn tới.

Xét về quy mô nguồn cung, quý IV/2025 có thể đặt cạnh giai đoạn sôi động năm 2018; còn trong bối cảnh ba năm gần nhất, đây là quý tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất của thị trường.

"Thị trường đang chuyển từ trạng thái "phòng thủ" sang "chủ động tạo thế", với sự dẫn dắt của các chủ đầu tư có năng lực thực chất và chiến lược dài hạn. Đây chính là nền tảng để bất động sản bước sang một chu kỳ phát triển mới – ổn định hơn, minh bạch hơn và gắn chặt hơn với nhu cầu thực của xã hội", ông Trung chia sẻ.

Nhìn về năm 2026, thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng theo hướng chọn lọc và bền vững hơn. Niềm tin thị trường đã được xác lập, pháp lý dần thông suốt, trong khi nhu cầu ở thực vẫn là trụ cột chính.