Bất động sản tỉnh này từng "dậy sóng", có loạt ông lớn Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc... đổ về làm dự án "khủng", thị trường giờ ra sao?

Đất nền tăng nhiệt

Theo dữ liệu thị trường bất động sản quý 2/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, Hưng Yên là thị trường đất nền sáng giá ở khu vực phía Bắc với mức tăng trưởng về giá đạt 75% so với quý 1/2023. Trước đó, trong quý 1/2025, Hưng Yên cũng nằm trong top đầu những tỉnh có lượng người tìm kiếm nhiều nhất.

So với đầu năm 2025, thị trường đất nền Hưng Yên tiếp tục có sự đi lên về giá bán. Cụ thể, theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường trên, tại điểm nóng đất nền xã Văn Giang (được sáp nhập từ thị trấn Văn Giang, xã Liên Nghĩa và xã Tân Tiến) những lô đất thuộc khu vực vòng xuyến (bùng binh) Văn Giang, giá đã tăng từ 125-150 triệu đồng/m2 lên mức 135-160 triệu đồng/m2.

Với những vị trí kém đẹp hơn, những lô đất mặt tiền thuộc trục đường chính có thể kinh doanh thuộc xã Văn Giang cũng thiết lập mặt bằng giá mới đạt 65-78 triệu đồng/m2, thay cho mức giá 50-60 triệu đồng/m2 của đầu năm. Đất nền thuộc các khu vực Phụng Công, Xuân Cao và Cửu Cao (cũ), giá rao bán cũng tăng 40-55 triệu đồng/m2 lên 44-58 triệu đồng/m2.

Đất dịch vụ tại xã Văn Giang cũng tăng không kém cạnh đất thổ cư, giá rao bán từ mức 78-120 triệu đồng/m2 lên mức 84-126 triệu đồng/m2. Những lô đất dịch vụ có vị trí không sầm uất, giá cũng hình thành mặt bằng mới, tăng trung bình từ 3-5 giá so với cuối năm ngoái, hình thành mặt bằng giá mới, dao động từ 40-55 triệu đồng/m2.

Không kém cạnh đất Văn Giang, đất nền thành phố Hưng Yên cũng tăng giá đáng chú ý. Đơn cử, đất kinh doanh được tại đường Lương Định Của, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng thuộc phường Phố Hiến (thành phố Hưng Yên), giá bán từ mức 30-35 triệu đồng/m2 lên mức 33-38 triệu đồng/m2.

Đất kinh doanh, buôn bán tại đường An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phố Hiến (phường Hiến Nam cũ), giá bán tăng từ 26-32 triệu đồng/m2 lên 28-35 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Sơn Nan) được chào bán từ 33-36 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10% so với 3 tháng trước đó. Riêng những lô đất đẹp ở khu vực này, giá rao bán dao động từ 44-47 triệu đồng/m2.

Loạt dự án "khủng" của các doanh nghiệp có tên tuổi

Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.

Ảnh: Ngọc Đẹp

Việc hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai đã trở thành cú hích mạnh mẽ khiến thị trường bất động sản Hưng Yên nóng lên rõ rệt và mặt bằng giá liên tục được đẩy lên mức mới.

Bên cạnh đó, bất động sản địa phương này được thúc đẩy bởi hàng loạt công trình trọng điểm như tuyến Vành đai 4 Vùng Thủ đô, tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng, hay Vành đai 3.5 được triển khai. Những dự án này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển về Hà Nội mà còn nâng cao vị thế liên vùng.

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến bất động sản Hưng Yên tăng giá là chủ trương hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình, lấy tên chung là tỉnh Hưng Yên, với trung tâm chính trị – hành chính đặt tại Hưng Yên. Việc sáp nhập đi kèm định hướng phát triển đô thị trung tâm quy mô lớn, đồng nghĩa với việc Nhà nước sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ. Khi trung tâm hành chính – kinh tế mới hình thành, nhu cầu về nhà ở, đất ở và đất thương mại – dịch vụ gia tăng mạnh, kéo theo giá đất nội đô cũng như khu vực phụ cận liên tục leo thang.