Giá nhà đất tại Hải Phòng đã tăng 2-3 lần chỉ sau 5 năm, nhà đầu tư đang đổ về “săn” bất động sản

Tại hội thảo "Bất động sản Hải Phòng trỗi dậy – "Phiên bản nâng cấp" của thị trường địa ốc TP.HCM?" diễn ra mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ, Hải Phòng là thành phố cảng biển, trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Bắc.

Về kinh tế của thành phố cảng, năm 2024, GRDP của Hải Phòng tăng 11% so với năm 2023, đạt 445.995 tỷ đồng và đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 197 triệu đồng/người, tăng 5% so với năm trước đó.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng chưa năm nào dưới 2 con số. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hai con số, thuộc nhóm tỉnh thành có GRDP tăng cao nhất sau sáp nhập. Thành phố là "điểm sáng" thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm, đạt 669 triệu USD tổng vốn đăng ký cấp mới.

Đáng chú ý, Hải Phòng cũng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả địa phương lẫn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tỷ lệ đô thị hóa tăng mạnh, với cơ sở hạ tầng nâng cấp, tăng khả năng kết nối nội bộ và kết nối liên vùng trong thời gian ngắn.

Ông Quốc Anh cho biết, sau sáp nhập, Hải Phòng sẽ có thêm cảng biển và 2 sân bay, trong đó sân bay Tiên Lãng sẽ đóng vai trò then chốt trong vận chuyển hàng hóa. Hạ tầng này tạo đòn bẩy để phát triển mạnh logistics và hỗ trợ công nghiệp tăng tốc.

Bên cạnh đó, thành phố đã quy hoạch 3 tuyến đường vành đai chiến lược, đảm bảo kết nối giữa các khu nhà ở với khu trung tâm, khu cụm công nghiệp.

Cụ thể, vành đai 1 nằm ở khu vực trung tâm dài 20km, kết nối Bạch Đằng – Lê Thánh Tông – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tôn Đức Thắng. Vành đai 2 đang trong quá trình xây dựng sẽ có chiều dài 23km, kết nối Hồng Thái – Cầu Niệm 2 – Hưng Đạo – Lập Lễ – Lâm Động – Bến Lâm. Vành đai 3 hiện chưa xây dựng, dự kiến dài 63km, kết nối Quốc lộ 10 (Kênh Giang) – Hưng Đạo – Quốc lộ 10 (An Lão).

"Từ đó, chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện quy hoạch trong tương lai của Hải Phòng. Hiện nay, có rất nhiều các dự án trải dài trên dọc đường vành đai để đón sóng hạ tầng", ông Quốc Anh cho hay.

Về dài hạn, Hải Phòng định hướng phát triển kinh tế xã hội theo mô hình đô thị 2 vành đai, 3 hành lang, 4 trung tâm đô thị. Trong đó, 2 vành đai kinh tế gồm: Vành đai kinh tế biển, tập trung phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển, kết nối cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, sân bay Tiên Lãng.

Vành đai kinh tế công nghiệp – dịch vụ, kéo dài từ cảng Lạch Huyện tới phía Bắc (Thủy Nguyên), phía Tây (dọc Quốc lộ 10) và phía Nam (dọc sông Văn Úc), liên kết chặt chẽ với hệ thống khu, cụm công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng và hệ thống cảng biển Hải Phòng.

3 hành lang cảnh quan đô thị được định hình bao gồm: hành lang sông Cấm, hành lang sông Văn Úc và hành lang sông Lạch Tray.

Cùng với đó, 4 trung tâm đô thị sẽ được phát triển, bao gồm: trung tâm đô thị lịch sử (khu phố cũ và các khu vực phụ cận có giá trị kiến trúc, lịch sử); trung tâm thương mại - tài chính quốc tế (CBD) tại Hải An và Dương Kinh; đô thị sân bay Tiên Lãng; các khu đô thị vệ tinh sẽ hình thành tại các vùng sinh thái biển, nông nghiệp và nông thôn.

Loạt dự án bất động sản đón đầu thị trường

Tại hội thảo, ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland cho rằng, bộ mặt đô thị TP. Hải Phòng trong 5 năm trở lại đây đã thay đổi mạnh mẽ. Hải Phòng đang sở hữu hạ tầng tỷ USD.

"Thị trường Hải Phòng đang hình thành 2 cực phát triển bất động sản là trung tâm phía Bắc và phía Nam, trong đó Vinhomes đang đóng góp 2 đại đô thị tiên phong, đón đầu 2 cực tăng trưởng này.

Ở phía Nam có dự án Vinhomes Dương Kinh là siêu đô thị giao thương cửa ngõ của Hải Phòng. Trung tâm phía Bắc có dự án Vinhomes Royal Island là đô thị đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp khu vực", ông Khiêm cho biết.

Theo khảo sát, bên cạnh 2 dự án lớn của Vinhomes ở 2 cực của Hải Phòng, có loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản đã hiện hữu tại đây như: BRG Group, Hoàng Huy, Văn Phú Invest, Masterise Homes, BĐS HP, N.H.O (Hàn Quốc), DOJILand…

Các doanh nghiệp này đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại hai cực phát triển trọng điểm của Hải Phòng. Ở phía Bắc, Thủy Nguyên – trung tâm hành chính mới nổi bật với các dự án như The Centric của Masterise – mô hình shoptique lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng; dự án căn hộ Gem Park do N.H.O phát triển. Bên cạnh đó, còn có khu đô thị Hoàng Huy Green River của Hoàng Huy Group và Vlasta Thủy Nguyên của Văn Phú Invest với cùng quy mô 32,5 ha.

Các dự án ở cực phía Bắc Hải Phòng.

Trong khi đó, phía Nam – trung tâm cũ của Hải Phòng (gồm các quận Dương Kinh, Kiến An, Ngô Quyền, Lê Chân và khu ven biển Đồ Sơn) chứng kiến sự hiện diện ngày càng rõ nét của loạt đại dự án quy mô lớn do các chủ đầu tư tên tuổi phát triển.

Các dự án ở cực phía Nam Hải Phòng.

Đơn cử, Ruby Coastal City – khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 350 ha với sân golf và biệt thự biển – đang trở thành điểm nhấn tại trục Phạm Văn Đồng, quận Đồ Sơn cũ. Bên cạnh đó, Vinhomes Dương Kinh với quy mô hơn 240 ha tiếp tục là một trong những đô thị vệ tinh chiến lược của thành phố. Tổ hợp nhà ở thấp tầng như Hoang Huy Riverside cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cung biệt thự, liền kề tại khu vực phía Nam.

Song song với đó, phân khúc căn hộ cao tầng cũng sôi động với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng: Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong của DOJILand tại trục đường Lê Hồng Phong; The Zenith Hải Phòng (phường Kiến An) do CTCP Thương mại BĐS HP phát triển - dự án quy mô 508 căn hộ nằm trên trục Vành đai 2; hay Hoàng Huy Commerce do Hoàng Huy phát triển với 4 tòa cao tầng.

Những dự án này không chỉ gia tăng nguồn cung nhà ở chất lượng cao mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ cho khu vực trung tâm và cửa ngõ phía Nam Hải Phòng.

Giá BĐS Hải Phòng tăng 2-3 lần chỉ sau 5 năm

Trong bối cảnh kinh tế ổn định và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, thị trường bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét.

"Thị trường bất động sản Hải Phòng đang chứng kiến xu hướng phục hồi mạnh mẽ khi lượng quan tâm và giá bán tiếp tục tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc. Lượng tìm kiếm bất động sản cho thuê cũng dần phục hồi với mức giá thuê khá ổn định.

So với tháng 1/2023, chỉ số giá rao bán đã tăng đáng kể ở phần lớn loại hình bất động sản; tăng trung bình từ 30 - 32%. Mức độ quan tâm ghi nhận xu hướng tăng mạnh, đặc biệt tập trung tại các quận trung tâm", ông Quốc Anh cho biết.

Vị này cũng chia sẻ thêm về lượng quan tâm tìm kiếm bất động sản Hải Phòng thời gian vừa qua đến từ đâu? Theo nghiên cứu, 41% lượng quan tâm đến từ người Hải Phòng; 35% từ người Hà Nội, tăng 47% so với thời gian trước.

Từ số liệu trên, ông Quốc Anh chỉ ra, ngoài người dân địa phương, bất động sản Hải Phòng thu hút sự quan tâm lớn từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường khu vực này.

Bàn đến từng phân khúc, các dự án chung cư hiện đang được rao bán nhiều nhất tập trung tại các quận trung tâm với chỉ số giá tăng trưởng tích cực. Xét theo tỷ trọng nguồn cung, quý II/2025, chung cư có mặt bằng giá dưới 40 triệu đồng/m2 trở xuống, hợp lý hơn nhiều so với thị trường tại Hà Nội.

Phân khúc nhà riêng tại khu vực trung tâm thành phố ghi nhận diễn biến sôi động; 53% lượng tìm kiếm trong phân khúc 2 - 5 tỷ đồng. Giá bán liên tục đi lên sau giai đoạn nhiều biến động. Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà riêng đã tăng gấp đôi.

Nhà mặt phố cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn, không chỉ ở các quận trung tâm mà còn tại khu vực ven trung tâm. Lượng tìm kiếm tập trung phân khúc 10 - 15 tỷ đồng.

Phân khúc biệt thự tập trung chủ yếu tại các địa bàn Thủy Nguyên, Lê Chân và Hồng Bàng, với chỉ số giá tăng gấp hơn 2 lần so với quý I/2020.

Các dự án nhà thấp tầng chủ yếu xuất hiện tại những khu vực gắn liền với các yếu tố động lực phát triển, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Đất nền tại các thị trường ven đô ghi nhận mức độ quan tâm lớn. Mặt bằng giá sau 5 năm tăng gấp 2 - 3 lần, giá tăng trưởng tốt.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đánh giá, việc giá bất động sản tại Hải Phòng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba chỉ sau 5 năm là một tín hiệu tích cực, thể hiện sức hút mạnh mẽ của thị trường này.

"Chúng tôi kỳ vọng thị trường bất động sản Hải Phòng không chỉ bùng nổ trong ngắn hạn, mà còn phát triển một cách bền vững, trở thành biểu tượng của hình mẫu tiêu biểu cho sự phát triển lành mạnh. Bất động sản là loại tài sản tài chính có giá trị cao, do đó nhà đầu tư cần chú trọng không chỉ vào khả năng gia tăng giá trị theo thời gian mà còn phải tính đến yếu tố thanh khoản khả năng chuyển nhượng linh hoạt và hiệu quả khi cần thiết.

Tôi mong rằng sự phát triển của thị trường bất động sản Hải Phòng không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, mà còn thực sự bền vững với nền kinh tế thực, gắn với đời sống người dân và sự phát triển tổng thể của thành phố", TS Võ Trí Thành chia sẻ.