APEC 2027: Cú hích đưa Phú Quốc thành trung tâm hội nghị toàn cầu

Vì sao Phú Quốc được chọn?

Việc Phú Quốc được chọn đăng cai APEC 2027 không đơn thuần xuất phát từ danh tiếng của một điểm đến đẹp, mà đến từ năng lực tổ chức và dư địa phát triển của đảo Ngọc.

Trong khi nhiều đô thị du lịch đã dần chạm ngưỡng giới hạn về quỹ đất và hạ tầng, Phú Quốc vẫn sở hữu không gian đủ rộng để hình thành các tổ hợp hội nghị – triển lãm – lưu trú – dịch vụ quy hoạch đồng bộ, tách biệt nhưng kết nối chặt chẽ với mạng lưới hạ tầng chung, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các sự kiện quốc tế cấp cao.

Quan trọng hơn, Phú Quốc đón APEC 2027 với tâm thế dựa trên nền tảng phát triển dài hạn hơn một thập kỷ qua cũng như tầm nhìn thế kỷ sắp tới. Sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn, điển hình là Sun Group, đóng vai trò tiên phong đã góp phần định hình hệ sinh thái đô thị – du lịch – giải trí hoàn chỉnh tại Nam đảo.

Tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới do Sun Group kiến tạo. Ảnh: Ánh Dương.

Dấu ấn kiến tạo thể hiện rõ với nhiều công trình mang tính biểu tượng đã làm thay đổi toàn diện hòn đảo lớn nhất Việt Nam: Sun World Hon Thom với tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới; Cầu Hôn, chợ đêm VUI-Fest cùng các show diễn nghệ thuật kết hợp ánh sáng, nhạc nước và pháo hoa đẳng cấp quốc tế như Kiss of The Sea, Awaken Sea hay Symphony of The Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn đã tạo nên một đô thị lễ hội sôi động quanh năm. Đây chính là nền tảng để Phú Quốc chuyển từ vai trò "đón khách" sang năng lực "đón tiếp" các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu với chuẩn mực dịch vụ và trải nghiệm tương xứng.

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi toàn diện của du lịch Phú Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Nếu đảo Ngọc được Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards vinh danh là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đẹp thứ ba thế giới, thì Sunset Town do Sun Group kiến tạo được Giải thưởng Du lịch Thế giới xướng tên là "Điểm du lịch Biểu tượng hàng đầu thế giới". Những danh hiệu này không chỉ phản ánh sức hút du lịch, mà còn cho thấy Phú Quốc đã đủ "tự tin" để đảm nhiệm vai trò trung tâm hội nghị – sự kiện quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Các show diễn nghệ thuật đẳng cấp góp phần thu hút khách du lịch đến với Nam đảo. Ảnh: Ánh Dương.

APEC – "đòn bẩy" cho Phú Quốc

Để chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ quốc tế, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Sun Group phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ, từ Trung tâm hội nghị – triển lãm quy mô lớn, nhà hát đa năng, công viên APEC, đến hệ thống khách sạn, căn hộ cao cấp...

Song song với đó là làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối. Việc Tập đoàn Sun Group nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo tiêu chuẩn cao hơn, mở rộng các trục giao thông chiến lược như tuyến đường ĐT.975, xây dựng tuyến tàu điện đô thị kết nối sân bay – trung tâm hội nghị – các khu du lịch trọng điểm, giúp tái cấu trúc không gian đô thị Phú Quốc theo hướng hiện đại, đa trung tâm và di chuyển dễ dàng.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Sự bứt phá về hạ tầng tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những dự án bất động sản gắn liền với nhịp phát triển hậu APEC. Trong đó phải kể đến phân khu The Sunset thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence tọa lạc trên sườn núi Ông Quán – vị trí hiếm có để ngắm trọn hoàng hôn Phú Quốc và thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo.

The Sunset gồm 4 tòa tháp cao tầng, sở hữu cao độ lớn nhất khu vực Sunset Town, mang đến tầm nhìn khoáng đạt bao trọn cảnh sắc đô thị biển đảo. Với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ 1–2 phòng ngủ đến penthouse giới hạn, dự án được thiết kế hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng, phù hợp nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng định kỳ hoặc khai thác cho thuê.

Phân khu The Sunset sở hữu tầm nhìn hiếm có ngắm trọn hoàng hôn Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Cùng với dự án hạ tầng, các dự án bất động sản hình thành trong thời gian APEC sẽ trực tiếp nâng cao chất lượng sống của cư dân địa phương, bổ sung lựa chọn lưu trú mới cho du khách và tạo điều kiện để Phú Quốc thu hút lao động chất lượng cao, cộng đồng cư dân quốc tế đến sinh sống, làm việc lâu dài. Từ góc độ kinh tế, APEC 2027 được xem là cú hích mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch MICE, dịch vụ cao cấp và bất động sản.

"Khi chúng ta hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng đón APEC, sẽ có hàng triệu lượt khách quốc tế theo dõi, tạo sự chú ý rất lớn. Từ đó, thế giới sẽ thấy tầm vóc của người Việt, tin tưởng vào Phú Quốc và mở ra các cơ hội hợp tác", TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ.

TS Đính chia sẻ thêm, APEC 2027 không chỉ mở ra cơ hội đầu tư, nâng tầm vị thế Phú Quốc trên bản đồ quốc tế, mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi đảo Ngọc từng bước khẳng định vai trò trung tâm hội nghị – sự kiện – kinh tế biển đảo của khu vực.