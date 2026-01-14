Ngắm 'đại dự án' được tháo gỡ sau hơn 16 năm vướng mắc
Sau hơn 16 năm "treo", dự án đường Nguyễn Văn Linh - trục giao thông nội thị quan trọng đi qua hai phường Hội Phú và Diên Hồng (phía Tây tỉnh Gia Lai) đã được triển khai, giờ bước vào giai đoạn nước rút với cường độ thi công cao, quyết tâm thông tuyến trong vài tháng nữa.
Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh được UBND tỉnh Gia Lai giao Công ty cổ phần Đầu tư Saigon Highland triển khai từ năm 2009 với diện tích hơn 94 ha. Đến tháng 2/2015, UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án của công ty này vì chủ đầu tư không có khả năng triển khai đúng tiến độ cam kết, vi phạm Luật Đầu tư. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai giao UBND TP Pleiku cũ điều chỉnh lại quy hoạch.
Tháng 7/2017, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết do UBND TP Pleiku lập với tổng diện tích hơn 94,9ha (nằm trong phần diện tích của 3 phường Trà Bá, Hội Phú, Ia Kring cũ).
Tiền Phong