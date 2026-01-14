Đề xuất nhà nước trợ giá thuê nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Ngày 14-1, tại hội thảo trực tuyến "Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026: Cơ hội, rủi ro và thích ứng của doanh nghiệp" do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và quản lý Fulbright, cho rằng trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, nhà nước có thể lập Quỹ nhà ở xã hội để cho thuê lại, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản lập công ty con để cho thuê nhà ở xã hội.

"Nhà nước sẽ trợ giá cho giá thuê nhà ở xã hội, có thể là thuê dài hạn và có quyền chọn mua khi đủ điều kiện. Hiện tại, giải pháp chỉ bán nhà ở xã hội sẽ vô cùng khó khăn, chưa kể khâu thanh - kiểm tra không dễ. Còn nếu nhà nước bắt tay với doanh nghiệp làm nhà ở xã hội cho thuê và đầu tư Quỹ nhà ở xã hội cho thuê sẽ là giải pháp lâu dài" - ông Thành nhìn nhận.

Lãi suất sẽ là yếu tố được dự báo tác động lên thị trường bất động sản trong năm nay

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản phiên họp thứ 5 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng nguồn cung ở các phân khúc, phát triển nhà ở xã hội, cho thuê, kéo giảm giá nhà ở thương mại và xây dựng cơ chế, đặc biệt là chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng).

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định triển vọng thị trường bất động sản năm nay khá tích cực, nhờ các chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Nguồn cung dự kiến sẽ cải thiện rõ rệt từ năm 2026, khi nhiều dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội, được đẩy nhanh triển khai, qua đó góp phần tái cân bằng các phân khúc thị trường. Diễn biến này sẽ tác động lớn đến quyết định của người mua nhà cũng như việc đánh giá rủi ro trên thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lãi suất là yếu tố cần theo dõi sát trong năm nay, khi mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên. Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng thương mại đã tăng đáng kể, trong bối cảnh chi phí vốn đầu vào gia tăng.

Lãnh đạo một phòng giao dịch ngân hàng cổ phần tại TPHCM cho biết lãi suất huy động kỳ hạn dài hiện xấp xỉ 7%/năm, khiến lãi suất cho vay mua nhà phổ biến ở mức 9%–10%/năm trong giai đoạn ưu đãi. Khi bước vào thời kỳ thả nổi, lãi suất có thể tiếp tục tăng, do đó người dân cần thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi quyết định vay mua bất động sản.