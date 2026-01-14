Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh có thêm dự án nhà ở xã hội mới

14-01-2026 - 19:59 PM | Bất động sản

Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại lô CT1 thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi (cũ).

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại lô CT1 thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi (xã Lạng Giang).

Theo Quyết định này, Dự án Nhà ở xã hội tại lô CT1 thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi do Công ty CP nhà ở xã hội Bồng Lai (Công ty Bồng Lai) làm chủ đầu tư; quy mô sử dụng đất khoảng 1,263 ha. Dự án được đầu tư xây dựng trên ô đất hiệu CT-1 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Bắc Ninh có thêm dự án nhà ở xã hội mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cụ thể, nhà ở xã hội gồm 2 công trình cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng tầng hầm khoảng 47,5%, mật độ xây dựng khối tháp khoảng 29,3%, tổng diện tích xây dựng khoảng 3.700m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 80.000m2.

Số lượng căn hộ dự kiến khoảng 648 căn hộ, diện tích 25 - 77m2. Tầng hầm được thiết kế để xe và các công trình kỹ thuật; tầng 1, tầng 2, tầng 3 phục vụ kinh doanh thương mại dịch vụ; từ tầng 4 đến tầng 20 bố trí các căn hộ ở.

Không gian chức năng trong tòa nhà gồm: Các căn hộ ở; diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại; không gian sinh hoạt cộng đồng; khu để xe; các không gian công cộng, dịch vụ, kỹ thuật phục vụ chung cho cả tòa nhà. Dự kiến khi hoàn thành, dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.346 người.

Nói thêm về chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại lô CT1 thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, Công ty Bồng Lai mới chỉ được thành lập từ đầu tháng 12/2025; trụ sở chính tại khu đô thị Him Lam, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập: Trần Văn Tăng (35%); Nguyễn Huy Toàn (35%); Nguyễn Kim Sỹ (15%) và Tạ Quang Sơn (15%). Ông Trần Văn Tăng (SN 1989) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Tăng và ông Nguyễn Kim Sỹ còn cùng là cổ đông sáng lập tại Công ty CP Cụm công nghiệp Thanh Vân 2 (vốn 250 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thu Bồn (vốn 200 tỷ đồng); Công ty CP Nhà ở xã hội Yên Dũng (vốn 1 tỷ đồng).

Điểm chung của cả 3 doanh nghiệp trên là mới được thành lập cách đây không bao lâu và đều do ông Trần Văn Tăng là người đại diện pháp luật.


Theo PV

An ninh tiền tệ

