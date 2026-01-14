Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

14-01-2026 - 19:54 PM | Bất động sản

Sáng nay (14/1) dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đã được thông xe kỹ thuật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, việc thông tuyến kỹ thuật đường giúp dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.

Theo ghi nhận, sáng nay (14/1) dọc tuyến đường Vành đai 1 Hà Nội từ nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng đến Voi Phục đã cơ bản thu rào, tuyến đường dự án (1 chiều) rộng hơn 2 làn xe hiện ra và người dân có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy từ Hoàng Cầu đến Voi Phục dài 2,2 km.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, việc thông kỹ thuật tại đây giúp dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.

Đường Vành đai 2 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông tuyến kỹ thuật từ sáng 14/1.

Theo chủ đầu tư, tuyến đường có chiều dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Ngoài ra, dự án còn có 2 cầu vượt, trong đó một cầu tại nút giao đường Láng Hạ, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 250,7m.

Cầu vượt thứ 2, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, khổ cầu 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 220,7m.

Dự án đường Vành đai 2 Hoàng Cầu – Voi Phục được thành phố Hà Nội triển khai hơn 10 năm nay với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng; tuy nhiên dự án nhiều lần bị lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, nguyên nhân có khoảng 300 hộ dân nằm trong phạm vi dự án chưa chấp thuận việc bàn giao nhà cửa, công trình xây dựng.

Nhưng bắt đầu từ tháng 12/2025 đến nay, với sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Bí thư Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố, dự án đã lần lượt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công thông tuyến kỹ thuật chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Thị trường BĐS xuất hiện dự án 10 tòa chung cư bán hết chỉ trong vòng một tháng – điều mà trước đây thị trường có thể cần tới 2–3 năm"

"Thị trường BĐS xuất hiện dự án 10 tòa chung cư bán hết chỉ trong vòng một tháng – điều mà trước đây thị trường có thể cần tới 2–3 năm" Nổi bật

Sau khi bắt tay Vingroup xây cầu Tứ Liên và trúng thầu loạt dự án lớn tại Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn hàng đầu Trung Quốc bày tỏ 1 mong muốn đặc biệt

Sau khi bắt tay Vingroup xây cầu Tứ Liên và trúng thầu loạt dự án lớn tại Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn hàng đầu Trung Quốc bày tỏ 1 mong muốn đặc biệt Nổi bật

Ngắm 'đại dự án' được tháo gỡ sau hơn 16 năm vướng mắc

Ngắm 'đại dự án' được tháo gỡ sau hơn 16 năm vướng mắc

19:51 , 14/01/2026
Đất Xanh Services muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Đất Xanh Miền Nam

Đất Xanh Services muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Đất Xanh Miền Nam

19:48 , 14/01/2026
Đề xuất nhà nước trợ giá thuê nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Đề xuất nhà nước trợ giá thuê nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

19:40 , 14/01/2026
APEC 2027: Cú hích đưa Phú Quốc thành trung tâm hội nghị toàn cầu

APEC 2027: Cú hích đưa Phú Quốc thành trung tâm hội nghị toàn cầu

17:30 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên