Thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Theo ghi nhận, sáng nay (14/1) dọc tuyến đường Vành đai 1 Hà Nội từ nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng đến Voi Phục đã cơ bản thu rào, tuyến đường dự án (1 chiều) rộng hơn 2 làn xe hiện ra và người dân có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy từ Hoàng Cầu đến Voi Phục dài 2,2 km.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, việc thông kỹ thuật tại đây giúp dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.

Đường Vành đai 2 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông tuyến kỹ thuật từ sáng 14/1.

Theo chủ đầu tư, tuyến đường có chiều dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu – Yên Lãng; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Ngoài ra, dự án còn có 2 cầu vượt, trong đó một cầu tại nút giao đường Láng Hạ, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 250,7m.

Cầu vượt thứ 2, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, khổ cầu 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu 220,7m.

Dự án đường Vành đai 2 Hoàng Cầu – Voi Phục được thành phố Hà Nội triển khai hơn 10 năm nay với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng; tuy nhiên dự án nhiều lần bị lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, nguyên nhân có khoảng 300 hộ dân nằm trong phạm vi dự án chưa chấp thuận việc bàn giao nhà cửa, công trình xây dựng.

Nhưng bắt đầu từ tháng 12/2025 đến nay, với sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Bí thư Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố, dự án đã lần lượt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công thông tuyến kỹ thuật chỉ trong vòng hơn 1 tháng.