Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) do Công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 89.666m² đất ven biển, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 140 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã đầu tư hơn 457 tỷ đồng vào dự án, hoàn thành việc san nền toàn khu, thi công nhiều hạng mục hạ tầng và xây dựng 16 căn biệt thự. Doanh nghiệp này đã ký 136 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho khách hàng; bán 136/267 căn biệt thự hình thành trong tương lai với tổng giá trị hợp đồng hơn 531 tỷ đồng, thu về trên 326 tỷ đồng để tái đầu tư dự án.

Một góc Goldsand Hill Villa Mũi Né.

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty TNHH Lộc Tú đã nộp hơn 131 tỷ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất, hơn 22 tỷ đồng tiền chậm nộp, hơn 6 tỷ đồng tiền thuê đất trả một lần và tiền chậm nộp liên quan.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định quá trình hình thành dự án có nhiều sai phạm xuất phát từ các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Bình Thuận cũ.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái với quy định của Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết có nội dung “đất đơn vị ở” không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết.

Theo đó, những sai phạm trên được xác định thuộc trách nhiệm của lãnh đạo các sở qua các thời kỳ và bộ phận tham mưu liên quan. Đáng chú ý, căn cứ văn bản thông báo “đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai” của Sở Xây dựng Bình Thuận cũ, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều giao dịch bất động sản có giá trị lớn.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án điều chỉnh mục đích sử dụng đất, chứng nhận đầu tư và xử lý các giao dịch bất động sản theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng hủy bỏ văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đã ban hành trước đó.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động làm việc với khách hàng đã ký hợp đồng mua bán biệt thự hình thành trong tương lai, kịp thời thông tin và đề xuất phương án xử lý phù hợp.