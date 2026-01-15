TPHCM động thổ sân vận động 75.000 chỗ, gần gấp đôi Mỹ Đình về sức chứa

Ngày 15/1, TP.HCM đã khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Danh mục gồm: Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Trong đó, Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Khánh) có tổng mức đầu tư lớn nhất, khoảng hơn 145.000 tỷ đồng, với nhu cầu sử dụng quỹ đất hơn 186 ha.

Khu liên hợp Rạch Chiếc được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng, trong đó hạt nhân là khu văn hóa – thể dục thể thao. Trọng tâm gồm sân vận động quy mô 65.000 – 75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các hạng mục như trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và thể thao đa năng. Trong đó, sân vận động và nhà thi đấu được xác định là các công trình lõi, có quy mô lớn nhất dự án.

Đáng chú ý, với sức chứa tối đa lên tới 75.000 chỗ ngồi, sân vận động Rạch Chiếc vượt nhiều sân vận động hiện hữu tại Việt Nam, như sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ), sân Lạch Tray (khoảng 30.000 chỗ), sân Việt Trì (20.000 chỗ).

Xét trong mặt bằng chung, sân vận động này hiện chỉ xếp sau dự án đang được đề xuất là sân vận động Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao Olympic với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Bên cạnh khu thể thao trung tâm, dự án còn bố trí khu dịch vụ – công cộng đô thị, bao gồm khu lưu trú cho vận động viên và huấn luyện viên, quảng trường trung tâm, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm. Ngoài ra, dự án cũng dành quỹ đất cho khu cây xanh, mặt nước, không gian công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông nội khu, cùng một số khu chức năng đặc thù như khu di tích – tôn giáo (khu di tích Bưng Sáu Xã).

Khu vực xây dựng dự án Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc (Ảnh: Võ Lê/Báo Nhân dân).

Về tiến độ, tổng thời gian triển khai dự kiến khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài 1 năm, tập trung vào lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng. Giai đoạn thực hiện đầu tư khoảng 7 năm, tính từ thời điểm hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

UBND TP.HCM cho biết tiến độ cụ thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế bàn giao mặt bằng. Trường hợp các khâu trước được rút ngắn, các giai đoạn sau có thể được triển khai sớm hơn để đẩy nhanh toàn bộ dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư. UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai, trong khi Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) là đơn vị đề xuất dự án.

Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để xây dựng và bàn giao toàn bộ khu liên hợp cho Nhà nước quản lý, khai thác. TP.HCM không thanh toán bằng ngân sách mà hoàn vốn cho nhà đầu tư thông qua quỹ đất.

Cụ thể, Sun Group đề xuất sử dụng 4 khu đất với tổng diện tích hơn 360 ha để thanh toán cho dự án. Các khu đất này gồm: khu đất thương mại – dịch vụ 23 ha trong phạm vi Khu liên hợp Rạch Chiếc; 195 ha tại Khu đô thị Phước Kiển; 120 ha tại Khu đô thị Trường Thọ; và 30,2 ha tại phường An Khánh. Tổng giá trị tạm tính của các khu đất là hơn 145.482 tỷ đồng, tương đương khoảng 99,89% tổng mức đầu tư dự kiến.



