Sắp xét xử chủ kênh YouTube Đinh Lan

TAND Khu vực 7 (TP HCM) dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi; ngụ TP HCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Trong năm 2021, bị cáo đã tự ghi hình và phát tán 6 video clip lên mạng xã hội với những nội dung sai sự thật hoặc các thông tin chưa được kiểm chứng.

Cơ quan chức năng xác định các đoạn video này đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân, đồng thời công khai những thông tin thuộc về bí mật đời tư và bí mật gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định của pháp luật.

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng hồi năm 2024 triệu tập Đinh Thị Lan với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hành vi của bà Lan được nhận định là vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, sử dụng dịch vụ internet. Những hành động này không chỉ xâm phạm quyền lợi cá nhân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam đã được xác định tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.

Vào năm 2024, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án vì tội danh tương tự (theo Điều 331), bà Đinh Thị Lan từng được xác định là một trong 10 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (phía bị hại).

Trong vụ án đó, bà Hằng và các đồng phạm đã bị tuyên phạt tù vì tổ chức các buổi livestream xúc phạm danh dự nhiều người, bao gồm cả bà Lan. Đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành xong hình phạt tù của mình.