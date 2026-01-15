Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia Lai đưa 200 ha đất tại Pleiku ra đấu giá, khởi điểm hơn 2.247 tỉ đồng

15-01-2026 - 10:57 AM | Bất động sản

Dự án khu đô thị CK54 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai sắp được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất với mức giá khởi điểm hơn 2.247 tỉ đồng.

Ngày 15-1, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị CK54.

Dự án có tổng diện tích hơn 200 ha, được quy hoạch là khu đô thị quy mô lớn với trên 1.500 sản phẩm nhà ở, gồm biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự sân golf và nhà ở liên kế.

Phối cảnh khu đô thị CK54, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngoài khu nhà ở, dự án còn có hệ thống công trình thương mại – dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, y tế, không gian cây xanh và sân golf.

UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu đất thực hiện dự án là hơn 2.247 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và do Trung tâm quản lý.

Khu đất dự án nằm tại phường Pleiku (TP Pleiku cũ), phía đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía Bắc giáp suối Ia Linh, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và phía Tây giáp đất nông nghiệp. Dự án có vị trí thuận lợi khi nằm gần trung tâm đô thị Pleiku và sân bay Pleiku.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 72 tháng, chia làm hai giai đoạn; trong đó giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn sau xây dựng nhà ở và các công trình thương mại – dịch vụ.

Từ hôm nay, tiền đặt cọc đấu giá đất tăng lên mức tối đa 50%

Theo Đức Anh

Người lao động

