Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, tiền đặt cọc đấu giá đất tăng lên mức tối đa 50%

06-01-2026 - 21:51 PM | Bất động sản

Việc nâng mức tiền đặt trước đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là một giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao nhằm trục lợi rồi sau đó bỏ cọc.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026 ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai .

Nghị quyết quy định một số giải pháp, cơ chế để ngăn chặn các hành vi trục lợi, sai phạm, trong đó có việc bỏ cọc đấu giá đất. Cụ thể, Nghị quyết quy định về tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.

Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở.

Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) quy định, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, tiền đặt trước tham gia đấu giá tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm.

Nghị quyết quy định, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Việc nâng mức tiền đặt trước đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là một giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao nhằm trục lợi rồi sau đó bỏ cọc.

Không nộp tiền trúng đấu giá sẽ bị cấm đấu giá tới 5 năm

Đồng thời, Nghị quyết cũng đưa ra quy định cụ thể để xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở.

Theo Nghị quyết, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá.

Cụ thể, thời gian cấm từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; cấm từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá quy định ở trên.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/1/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết này được thông qua và trước ngày 1/3/2027 thì các quy định tương ứng được ban hành trong Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MIK Group: Hơn một thập kỷ kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, bùng nổ thanh khoản 2025 và sẵn sàng cho “kỷ nguyên vươn mình”

MIK Group: Hơn một thập kỷ kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, bùng nổ thanh khoản 2025 và sẵn sàng cho “kỷ nguyên vươn mình” Nổi bật

Đất nền các tỉnh “kẹt” sóng, bất động sản ven đô Hà Nội phân hoá mạnh

Đất nền các tỉnh “kẹt” sóng, bất động sản ven đô Hà Nội phân hoá mạnh Nổi bật

Phú Quốc: Từ hòn đảo biệt lập đến đô thị mang tầm vóc toàn cầu

Phú Quốc: Từ hòn đảo biệt lập đến đô thị mang tầm vóc toàn cầu

19:30 , 06/01/2026
Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ 4 dự án gần 240.000 tỷ đồng

Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ 4 dự án gần 240.000 tỷ đồng

16:28 , 06/01/2026
Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

16:08 , 06/01/2026
Mã định danh điện tử sắp cấp cho bất động sản gồm những thông tin gì?

Mã định danh điện tử sắp cấp cho bất động sản gồm những thông tin gì?

16:07 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên