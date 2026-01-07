Vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang: Đại gia mua lại Tập đoàn Phúc Sơn cam kết bồi thường đến cùng cho các bị hại

Ngày 7/1, tại tòa, bị cáo Hậu cho biết bản thân đã bán toàn bộ cổ phần công ty, tài sản và được bảo lãnh số tiền hơn 7.000 tỷ đồng để khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Hiện bị cáo đã ủy quyền cho đối tác thực hiện việc này và mong muốn hội đồng xét xử sẽ xem xét thêm...

Quang cảnh phiên tòa.

HĐXX cũng cho hay đã triệu tập ông Nguyễn Duy Kiên – người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ nội dung xoay quanh thương vụ mua lại cổ phần của Nguyễn Văn Hậu và các cổ đông tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, người đại diện cho ông Kiên thông tin, bị cáo Hậu cùng các cổ đông của Phúc Sơn đã thảo luận đi đến thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn Phúc Sơn cho ông Kiên.

Ở chiều ngược lại, ông Kiên cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất của tại dự án ở Nha Trang, đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực. Cam kết đã được chuyển tới tòa để HĐXX xem xét.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc “hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có đảm bảo tính pháp lý không?", người đại diện của ông Kiên cho hay, đã nghiên cứu quy định pháp luật, cũng như xin ý kiến của các cơ quan tố tụng. Ông Kiên và các bên liên quan cũng đã thực hiện thủ tục liên quan, do đó hợp đồng đảm bảo pháp lý.

Bổ sung, đại diện Ngân hàng Quân đội MB cho hay đã phát hành chứng thư bảo lãnh có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỷ đồng cho ông Kiên theo đúng quy định của pháp luật…

HĐXX yêu cầu phía ngân hàng và các bên liên quan hợp đồng phải khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để tòa xem xét có thể chấp nhận thỏa thuận của ông Kiên với Phúc Sơn hay không.

Nhiều bị hại không muốn nhận tiền bồi thường

Tại tòa, nhiều bị hại là khách hàng mua đất dự án của Công ty Phúc Sơn mong muốn cơ quan Nhà nước có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho họ, bởi đã dồn hết số tiền tích góp vào đây và muốn nhận đất để ở.

Điển hình, bà N.T.N cho biết có mua lại lô đất tại dự án của Phúc Sơn từ người khác. "Bản thân chúng tôi là người làm công ăn lương, tích góp được một ít tiền để mua dự án này và vào trong đó ở nhằm thay đổi môi trường sống do bị thoát vị đĩa đệm. Tôi cũng đã tìm hiểu thời điểm đó mua dự án khá an toàn và mong muốn cơ quan Nhà nước bảo vệ quyền lợi khi mua đất tại dự án này" - bà N. cho biết.

Còn ông N.C.T nói đã dồn toàn bộ số tiền của gia đình tập trung mua 2 lô đất của Công ty Phúc Sơn để gia đình chuyển về ở.

Theo ông T. gia đình ông làm trong ngành quản lý đất đai, xây dựng nên biết rất rõ các giấy tờ pháp lý của Công ty Phúc Sơn và đầu tư vào đây. "Khi chúng tôi mua dự án này là đúng căn cứ pháp lý và có quy hoạch 1/500..." - ông T. khẳng định.

Cũng tại phiên tòa, một nữ bị hại mong muốn hội đồng xét xử bằng thẩm quyền của mình sẽ hỏi bên chủ mới của Công ty Phúc Sơn để thương lượng về cách thức, biện pháp bảo đảm bồi thường đối với khách hàng.

"Tiền "mồ hôi nước mắt" của khách hàng chúng tôi 11 năm nay đã nộp vào dự án này và chúng tôi muốn đi theo dự án đến cùng. Nếu còn dự án thì chúng tôi sẵn sàng đồng hành" - người này nói.

Người phụ nữ bày tỏ, nếu theo luật tuyên các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tuyên khách hàng được nhận tiền bồi thường thì thật sự thất vọng.

Sự đồng thuận với ý kiến của một số bị hại nêu trên được hàng chục người có mặt tại phiên tòa vỗ tay tán thành...

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho biết, nhiều bị hại xin vắng mặt và đã xác nhận nội dung trong đơn về số hợp đồng, giá trị, số tiền thanh toán, do đó tòa thẩm tra trên cơ sở hồ sơ bảo đảm quyền lợi cho tất cả bị hại.