Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội làm hầm chui 6 làn xe ở nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

07-01-2026 - 16:49 PM | Bất động sản

Dự án xây dựng hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo đó, dự án xây dựng hầm chui trục thông theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Tổng chiều dài hầm 655m tại các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa.

Đây là dự án nhóm B, loại, cấp công trình chính công trình giao thông, cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nút giao đường Dương Đình Nghệ - Vành Đai 3 - Mễ Trì. (Ảnh: Viên Minh)

Tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định này và các quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ dự án đầu tư theo phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha Nổi bật

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding Nổi bật

Chung cư Hà Nội chạm mốc 6.500 USD/m2, giao dịch nhà liền thổ chững lại

Chung cư Hà Nội chạm mốc 6.500 USD/m2, giao dịch nhà liền thổ chững lại

16:48 , 07/01/2026
Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

16:48 , 07/01/2026
Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn dần lộ diện sau 9 tháng thi công

Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn dần lộ diện sau 9 tháng thi công

16:48 , 07/01/2026
Loạt dự án ‘rùa bò’, sử dụng đất sai mục đích ở Ninh Bình

Loạt dự án ‘rùa bò’, sử dụng đất sai mục đích ở Ninh Bình

16:47 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên