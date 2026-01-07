Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD sắp bước vào thời điểm then chốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo nội dung này trước ngày 15/1

07-01-2026 - 14:41 PM | Bất động sản

Nhấn mạnh giai đoạn tới là thời điểm then chốt của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "6 rõ" và thực hiện nghiêm túc "3 tập trung".

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo nội dung này trước ngày 15/10 tại dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD khi bước vào thời điểm then chốt - Ảnh 1.

Tối 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao xây dựng tiêu chí và quy trình lựa chọn hình thức đầu tư theo hướng khoa học, minh bạch, bảo đảm lợi ích quốc gia, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trình Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1/2026. Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền đối với các kiến nghị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hợp đồng với tư vấn hỗ trợ, đẩy nhanh việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu khởi công một số hợp phần vào cuối năm 2026 theo kế hoạch.

Song song đó, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua và Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ đã được phê duyệt và các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ các khó khăn, thách thức cần vượt qua như nhiều hạng mục công việc phải triển khai đồng thời, tiến độ rất gấp. Để khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào tháng 12/2026 thì việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến Bắc - Nam tốc độ cao trong 12 tháng là rất thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức khẩn trương, khoa học.

Nhấn mạnh giai đoạn tới là thời điểm then chốt, quan trọng, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "6 rõ" và thực hiện nghiêm túc "3 tập trung": Tập trung lãnh đạo, tập trung lực lượng, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm này.

Thủ tướng cũng lưu ý triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không": Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.


