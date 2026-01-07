Công trường La Pura mặt tiền Quốc lộ 13 hiện tại có gì?

Chứng minh năng lực bằng tiến độ triển khai thực tế

Từ tháng 7/2025 đến nay, tiến độ xây dựng La Pura bật tăng rõ rệt. Hiện phân khu Zenia, tháp B3 lên tầng 21, tháp B4 đã lên tầng 24. Tại phân khu Risa, tháp A3 lên tầng 19 và tháp A4 đã lên tầng 18. Đồng thời, dự án cũng được đẩy mạnh thi công kết cấu hoàn thiện, cơ điện bên trong toà nhà.

Đại diện Phát Đạt cho biết, tiến độ đúng cam kết là một trong những tiêu chí tiên quyết khẳng định uy tín và năng lực triển khai của đơn vị phát triển. Tính đến hiện tại, mỗi ngày công trường tập trung hơn 700 công nhân, kỹ sư, chia làm nhiều mũi thi công, sáng đèn 24/7, đảm bảo bàn giao giai đoạn 2027 - 2028.

Ghi nhận thực tế, 4 tháp mặt tiền dự án cũng đang tập kết vật liệu xây dựng, chuẩn bị thi công và ra mắt trong Quý I/ 2026. Động thái này cho thấy dự án không chỉ tập trung vào các tháp đang xây dựng mà đã bắt đầu chuẩn bị cho các phân khu tiếp theo, nhằm đảm bảo tính liên tục của toàn bộ tổng thể đô thị.

Thêm sức hút từ hạ tầng trọng điểm tăng tốc

Song hành cùng tiến độ xây dựng, La Pura là dự án hiếm hoi tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM thừa hưởng lợi thế vượt trội từ "bộ sưu tập" hạ tầng trọng điểm đã, đang và được ưu tiên triển khai.

Thứ nhất, La Pura sở hữu 300m mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch nối Đông Bắc về trung tâm TP.HCM. Trong đó, đoạn Quốc lộ 13 ngay trước dự án đang hoàn thiện mở rộng lên 8 làn xe, kết hợp với đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sắp khởi công trong năm 2026, trở thành điểm lợi "kép" cho dự án, vừa thuận tiện kết nối, vừa góp phần gia tăng giá trị sản phẩm. Bởi khi Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2028 (trùng với thời điểm La Pura bàn giao nhà), từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để kết nối ngã tư Hàng Xanh và 30 phút kết nối sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thứ hai, sơ đồ vị trí sử dụng đất theo quy hoạch phân khu phường Lái Thiêu và phường Bình Hoà mới đây chỉ rõ, trạm ga C9 - tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) nằm trước dự án La Pura. Được biết, tuyến Metro này chạy dọc Quốc lộ 13, đáp ứng năng lực chuyên chở từ 30.000 - 40.000 người/hướng/giờ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM và các đô thị dọc tuyến đường sắt.

Nhìn vào sơ đồ hướng tuyến kết hợp quy hoạch vùng, có thể thấy La Pura đang sở hữu lợi thế giống với dự án all-in-one tại phường An Khánh - TP.HCM, mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, có trạm Metro Bến Thành - Suối Tiên trước nhà. Sau khi Metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành, sau 1 năm, giá trị bất động sản dọc tuyến tăng trung bình 1,5 - 2,5 lần, riêng dự án all-in-one, có trạm Metro trước nhà tăng mạnh từ 3 - 4 lần so với thời điểm mở bán.

Thứ ba, điểm cộng đầu tư La Pura tiếp tục đến từ động lực hạ tầng vùng. Đó là Vành đai 3 đã thông xe kỹ thuật vào 19/12 vừa qua. Theo chỉ đạo mới nhất từ Thủ Tướng chính phủ, đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1/2026).

Giới chuyên gia nhận định, nơi nào có hạ tầng mở rộng, nơi đó bất động sản tất yếu tăng giá. Do đó, việc tiến độ xây dựng đảm bảo, kết hợp bức tranh hạ tầng Đông Bắc TP.HCM đang được hoàn thiện, góp phần lý giải vì sao La Pura thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư. Được biết, trước đó La Pura đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường với 95% giỏ hàng phân khu Zenia và 92% giỏ hàng phân khu Risa tìm được chủ nhân.

Đáng chú ý, mới đây, thị trường tiếp tục xôn xao với thông tin La Pura sẽ ra mắt toà tháp mới với giá 75 triệu đồng/m2, với các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, nội khu chuẩn sống cao cấp, định danh "Branded Residences" đầu tiên tại Đông Bắc TP.HCM - được xem là điểm sáng hiếm hoi của thị trường năm 2026.