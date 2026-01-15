Hôm nay chính thức động thổ dự án cầu Cát Lái 18.300 tỷ đồng, dài hơn 11 km nối Đồng Nai với TP.HCM

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây đều là các công trình kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM, được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, dự án cầu Cát Lái là mong mỏi, ấp ủ của cán bộ và người dân tỉnh Đồng Nai suốt hơn 32 năm qua, nay đã trở thành hiện thực để kết nối với TP.HCM.

Theo quy hoạch, toàn tuyến cầu và đường dẫn cầu Cát Lái có tổng chiều dài khoảng 11,6 km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối kết nối với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Tuyến công trình đi qua địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 18.300 tỷ đồng.

Về quy mô kỹ thuật, cầu Cát Lái được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần cầu chính dài khoảng 3 km, sử dụng kết cấu cầu dây văng liên tục, mặt cắt ngang rộng 33,5 m, bảo đảm quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Cát Lái không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phà Cát Lái hiện hữu, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cùng kết nối hai địa phương, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) dài khoảng 12 km, trong đó phần cầu khoảng 2,3 km. Dự án kết nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) với đường Vành đai 3 TP.HCM (phường Long Phước, TP Thủ Đức). Tuyến được thiết kế quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 11.800 tỷ đồng.

Liên danh do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) đứng đầu sẽ đảm nhiệm vai trò nhà đầu tư thực hiện hai công trình cầu Cát Lái và cầu Long Hưng theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Ngoài hai dự án trên, trong ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, khởi công thêm 5 dự án khác, gồm: thông xe kỹ thuật Dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công Dự án cầu Nha Bích trên quốc lộ 14; khởi công Dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.800 căn hộ); Dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.490 căn hộ); và Dự án nhà ở xã hội – chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.



