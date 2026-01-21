Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada"

Khi nói đến những nhân vật doanh nhân đình đám gắn với bất động sản tại Việt Nam giai đoạn 2010–2020, bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những cái tên gây chú ý, không chỉ bởi quy mô tài sản mà còn bởi câu chuyện quản trị doanh nghiệp và sức ảnh hưởng truyền thông hiếm có.

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên khai sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/1/1971) nổi lên trên thương trường với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam — tập đoàn đa ngành được biết đến rộng rãi với quần thể du lịch giải trí và loạt dự án bất động sản liên quan.

Ít ai biết rằng, hành trình kinh doanh của bà bắt đầu từ rất sớm. Năm 16 tuổi, bà sang Canada định cư. Sau đó, bà kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc và có một con trai. Khi chồng qua đời, bà thừa kế khối tài sản khoảng 18 triệu USD. Quyết định thanh lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài, bà đưa con trở về Việt Nam, bắt đầu lại từ đầu với bất động sản, thời trang và cao su.

Trước khi gắn tên tuổi với ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), bà đã được giới kinh doanh biết đến với biệt danh "Hằng Canada" — một tay buôn bất động sản có tiếng. Thời điểm ấy, bà là một nhà kinh doanh bất động sản, bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp may mắn trên thương trường, chưa từng thất bại lần nào.

Sau này, với vai trò lãnh đạo tại Đại Nam, bà Hằng trực tiếp điều hành hàng loạt dự án quy mô lớn. Nổi bật nhất là Khu du lịch Đại Nam rộng khoảng 450 ha, nơi từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công từ năm 1999 và phải 9 năm sau mới hoàn thành để mở cửa đón khách. Ông Dũng từng tiết lộ tổng kinh phí xây dựng là khoảng 6.000 tỷ đồng.

Năm 2016, vợ chồng bà tiếp tục rót vốn vào Trường đua Đại Nam rộng khoảng 60 ha, trong đó có 30 ha dành cho bãi xe và khán đài cho khách ngồi xem với sức chứa 50.000–60.000 khán giả. Tổng vốn đầu tư cho dự án này ước tính khoảng 100 triệu USD.

Song song với du lịch, Đại Nam cũng mở rộng mạnh mảng khu công nghiệp. Các dự án tiêu biểu gồm: Sóng Thần 1 (hơn 178 ha, vốn đầu tư 245 tỷ đồng), Sóng Thần 2 (279 ha, vốn hơn 423 tỷ đồng), Sóng Thần 3 (533 ha, vốn hơn 935 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực nhà ở, Đại Nam sở hữu 7 khu dân cư tại Bình Dương. Trong đó, Khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An rộng 66 ha với hơn 2.300 nền đất, nằm ven sông Sài Gòn, liền kề các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An và Khu chế xuất Linh Trung – Thủ Đức. Khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một (cũ) rộng 533 ha, quy mô khoảng 3.300 căn nhà, từng gây chú ý khi ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố hiến 4 ha đất, trị giá ước khoảng 1.000 tỷ đồng, để địa phương đấu giá lấy kinh phí phòng chống COVID-19.

Trong các buổi livestream công khai, bà Hằng từng cho biết cá nhân bà sở hữu khoảng 30 ha đất dân cư với hàng nghìn sổ đỏ sau 15 năm đầu tư cùng chồng, và mô tả tài sản gia đình là "kim cương và sổ đỏ tính bằng cân".

Bà cũng từng nói: "Ở tuổi 50, tôi có tất cả mọi thứ. Tôi có chồng nhưng tôi độc lập. Tài sản của tôi là thật, không phải ảo như chứng khoán".

Ngoài Đại Nam và Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn giữ vai trò chủ chốt tại nhiều pháp nhân khác.

Cụ thể, bà là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Christina (thành lập tháng 12/2020, vốn điều lệ 20 tỷ đồng), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

Bà cũng sở hữu 20% vốn tại CTCP Glove Đại Nam (vốn điều lệ 180 tỷ đồng), doanh nghiệp do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Bên cạnh đó, bà là cổ đông sáng lập và nắm giữ 15% vốn tại CTCP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh (vốn điều lệ 99 tỷ đồng), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước thải nguy hại.



