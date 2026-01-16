Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc

16-01-2026 - 07:33 AM | Bất động sản

Cùng nằm ngoài lõi đô thị, cùng quy mô hàng chục triệu hành khách mỗi năm, nhưng cả 2 sân bay này lại đi theo hai con đường phát triển không gian khác nhau.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 1.

Năm 2025 chứng kiến làn sóng hạ tầng mạnh mẽ khi hàng loạt siêu dự án trọng điểm quốc gia đồng loạt được thực hiện từ Bắc vào Nam. Trong đó điểm sáng nổi bật là hai cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và Gia Bình (Bắc Ninh) với quy mô “khủng” cả về diện tích lẫn công suất thiết kế.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 3.

Cùng là những sân bay lớn nhất của hai miền, song cả hai cảng hàng không này lại có những điểm giống và khác nhau thú vị. Đặc biệt là tác động đến quy hoạch vùng, giao thông và thị trường bất động sản xung quanh.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 4.

Về điểm giống nhau, cả hai sân bay đều nằm ngoài lõi đô thị, cách trung tâm TP.HCM và Hà Nội khoảng 40 - 50 km. Điều này tạo thành các “cửa ngõ hàng không” mới, mở ra các vành đai đô thị – công nghiệp – dịch vụ rộng lớn, đồng thời giảm áp lực cho hai sân bay trung tâm là Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 5.

Hơn nữa, cả hai đều được kết nối bởi hệ thống giao thông liên vùng hiện đại, gồm cao tốc và tàu điện. Long Thành gắn với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vành đai 3 TP.HCM và tuyến metro; Gia Bình kết nối với cao tốc Hà Nội – Bắc Ninh, vành đai 4 Hà Nội và tuyến đường sắt tốc độ cao. Điều này tạo thuận lợi cho việc di chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư logistics, công nghiệp công nghệ cao.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 6.

Đặc biệt, về mô hình phát triển không gian, sân bay Long Thành được định hướng là hạt nhân “đô thị sân bay” (Aerotropolis) với quy hoạch bài bản. Trong khi đó sân bay Gia Bình hướng đến mô hình “đô thị đa kết nối” (TOD), gắn sân bay với trục phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ của vùng, thay vì mở rộng đô thị nhà ở quy mô lớn ngay trong lõi sân bay.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 7.

Ngoài ra, cả hai sân bay đều sẽ đón từ 50 -100 triệu lượt khách quốc tế và nội địa. Điều này không chỉ làm sôi động thị trường hàng không, du lịch, mà còn kích thích dòng vốn đầu tư, dịch chuyển lao động và nhu cầu nhà ở, dịch vụ tại các khu vực lân cận.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 8.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tương đồng về quy mô và tiêu chuẩn quốc tế, hai dự án vẫn có những khác biệt về mức độ ổn định quy hoạch và cách thức triển khai.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 9.

Đối với sân bay Long Thành, quy hoạch đã được xác lập từ hơn hai thập kỷ trước, với tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tạo sự ổn định cao cho nhà đầu tư và địa phương. Sự rõ ràng này tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ các hạ tầng phụ trợ như cao tốc, vành đai, đường sắt và các khu đô thị – dịch vụ xung quanh. Ảnh: VTC News

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 10.

Vào ngày 4/12/2025 vừa qua, nơi đây chính thức hoàn thành các mốc bay kỹ thuật quan trọng. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của giai đoạn 1 để sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2026. Ảnh: PT (Báo Chính Phủ)

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 11.

Trong khi đó, Sân bay Gia Bình xuất phát là sân bay quân sự, sau được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế và liên tục điều chỉnh quy hoạch theo hướng linh hoạt, mở rộng từ vài trăm ha lên gần 2.000ha. Ảnh phối cảnh Sân bay Quốc tế Gia Bình.

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc - Ảnh 12.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2026 và vận hành thử vào tháng 2/2027.

Bài và ảnh: Huy Nguyễn, Văn Đoan

