Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc

Hơn nữa, cả hai đều được kết nối bởi hệ thống giao thông liên vùng hiện đại, gồm cao tốc và tàu điện. Long Thành gắn với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vành đai 3 TP.HCM và tuyến metro; Gia Bình kết nối với cao tốc Hà Nội – Bắc Ninh, vành đai 4 Hà Nội và tuyến đường sắt tốc độ cao. Điều này tạo thuận lợi cho việc di chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư logistics, công nghiệp công nghệ cao.