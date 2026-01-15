FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết muốn xin đầu tư vào khu đô thị trên đất khu công nghiệp đã bị thu hồi ở Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản liên quan đến đề nghị của Tập đoàn FLC về việc thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa trên khu đất trước đây Tập đoàn FLC đã được UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định cho triển khai dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, nhưng đã bị thu hồi do chậm tiến độ.

Theo đó, UBND tỉnh Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan xem xét, có văn bản trả lời FLC chậm nhất trước ngày 5/2/2026. Những nội dung vượt thẩm quyền, Sở Tài chính được giao báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khu đất trước đây Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đầu tư Khu công nghiệp FLC Hoàng Long sau đó bị thu hồi.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi dự án Khu công nghiệp Hoàng Long của doanh nghiệp này. Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long được khởi công xây dựng ngày 22/9/2015 do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, quy mô trên 286 ha. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ thực hiện so với quy định.

Tháng 4/2019, Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh quy hoạch tại khu công nghiệp này thành khu đô thị thông minh.

Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh này đã giao BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo hướng nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 6/1/2026, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã ký văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, cho phép Tập đoàn FLC được đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Trong văn bản, Tập đoàn FLC cho biết trước đây đơn vị đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long thuộc nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa cũ và huyện Hoằng Hóa cũ.

Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn FLC đã bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 9,4 ha, tổng số tiền đã chi trả khoảng 22 tỉ đồng.

Tập đoàn FLC cũng cho biết là một trong những doanh nghiệp lớn, có quá trình đầu tư gắn bó lâu dài với Thanh Hóa. Từ năm 2014 đến nay, Tập đoàn FLC đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ và hạ tầng, tiêu biểu như: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, FLC Sam Son Golf Links. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo đô thị - du lịch địa phương, đóng góp tích cực cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương…

Sau giai đoạn trải qua nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét trên thị trường bất động sản khi hàng loạt dự án trọng điểm ghi nhận tiến độ tích cực.

Mới nhất, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long (tên thương mại: GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã bước vào giai đoạn quan trọng, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 12/2025. Đại diện chủ đầu tư cho biết các hạng mục kết cấu chính đã hoàn thiện, bảo đảm điều kiện để thi công phần mái.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) gần đây cũng gây chú ý khi thi công vượt tiến độ gần một năm so với lộ trình ban đầu. Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng, đổ trần mái từ ngày 13/11/2025, và cất nóc giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Tại Gia Lai, UBND tỉnh liên tiếp gia hạn tiến độ dự án FLC Hilltop Gia Lai và hạng mục thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, đồng thời kích hoạt lại dự án sân golf Đak Đoa từng giao cho Tập đoàn FLC.

Ngoài ra, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas (quy mô 433 phòng) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường vào giữa tháng 11, lãnh đạo FLC khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Tính đến hết tháng 9/2025, FLC đã bàn giao 2.301 trên tổng số 3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.