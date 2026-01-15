TPHCM: Quỹ đất 1.730 ha phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, giao chỉ tiêu phát triển cho TPHCM đến năm 2030 là 199.400 căn.

Dự án nhà ở xã hội MR1 quy mô hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, sau gần 4 năm khởi công là khu đất trống, được tận dụng làm bãi giữ xe, bán vật liệu xây dựng.

Trong đó, khu vực TPHCM trước đây là 100.000 căn, khu vực tỉnh Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Giai đoạn 2021 – 2025, chỉ tiêu được giao hoàn thành 18.143 căn; gồm năm 2021 – 2024 đã hoàn thành 5.103 căn và năm 2025 là 13.040 căn.

Trong năm 2025, thành phố hoàn thành 14 dự án với quy mô 12.799/13.040 căn, đạt hơn 98% kế hoạch.

Như vậy, cả giai đoạn 2021-2025, TPHCM hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt gần 99% kế hoạch 5 năm, đạt được chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội Thủ tướng giao.

Trong khi đó, giai đoạn 2026-2030, chỉ tiêu thành phố là 181.257 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 28.500 căn.

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, thành phố có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng đang tổ chức thi công, với quy mô 11.587 căn.

47 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 34.000 căn.

Các dự án này đang được yêu cầu hoàn thành thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng trong quý I-2026, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026 là 28.500 căn và tạo nguồn hoàn thành cho các năm tiếp theo.

Trong đó, 3 dự án dự kiến khởi công trước ngày 19-1, với quy mô 5.568 căn. Cụ thể, dự án nhà ở an sinh xã hội – khu 3 Định Hòa giai đoạn 1 (1.178 căn); nhà ở an sinh xã hội – khu 4 Định Hòa (3.190 căn); khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (1.200 căn).

Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố có 197 dự án/khu đất có mục tiêu xây dựng nàh ở xã hội với diện tích khoảng 732 ha, quy mô 230.000 căn. Thành phố cũng đang xây dựng quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2040, trong đó tại khu vực TPHCM trước sáp nhập dành quỹ đất 1.400 ha. Theo Sở Xây dựng, từ đây đến năm 2040, tổng quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM khoảng 1.730 ha.



