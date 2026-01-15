Xuất hiện công ty hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng, sở hữu loạt siêu dự án nghìn tỷ tại Ninh Thuận, Khánh Hòa

Sau sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines), thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm một tân binh mới. Lần này là Công ty Cổ phần Crystal Bay Airlines, doanh nghiệp gắn với một "đại gia" du lịch – bất động sản nghỉ dưỡng khá kín tiếng trên thị trường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập vào đầu tháng 11/2025, trụ sở đặt tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 51 ngành nghề, trong đó vận tải hành khách hàng không được xác định là lĩnh vực kinh doanh chính.

Crystal Bay Airlines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương ứng 94% vốn điều lệ. Hai cổ đông cá nhân còn lại gồm ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch HĐQT, góp 15 tỷ đồng (5% vốn) và ông Bùi Tường Chi – Tổng Giám đốc, góp 3 tỷ đồng (1% vốn).

Về người đứng đầu doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, là doanh nhân từng học tập và nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu. Ông Chi được biết đến là một "đại gia" trong nhóm doanh nhân Việt xuất thân từ khu vực này, song ít xuất hiện trước truyền thông.

Hiện ông Nguyễn Đức Chi đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp được thành lập năm 2016, hoạt động trong các lĩnh vực lữ hành; khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đầu tư bất động sản du lịch – giải trí. Tính đến nay, vốn điều lệ của Tập đoàn Crystal Bay đạt gần 2.660 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản du lịch, Crystal Bay là chủ đầu tư và nhà phát triển hàng loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt tại Ninh Thuận, như: Ninh Chữ Sailing Bay (diện tích 12,2ha, vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng); Mũi Dinh Ecopark (tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng); SunBay Park & Resort Phan Rang (khoảng 4.500 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn triển khai các dự án đáng chú ý khác như Cam Ranh Riviera Spa & Resort (880 tỷ đồng), Selectum Noa Resort Cam Ranh (1.400 tỷ đồng) và Cap Padaran Mũi Dinh với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Trước khi chính thức thành lập hãng hàng không riêng, từ năm 2022, Crystal Bay đã từng bước tham gia mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức, khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, tập trung vào các điểm đến trọng điểm như Cam Ranh và Phú Quốc.

Các chuyến bay này chủ yếu được khai thác bằng tàu bay của Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Đến năm 2023, Crystal Bay tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ hàng không – du lịch khi thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour, với định hướng phát triển phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch cùng các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Đáng chú ý, quyết định thành lập Crystal Bay Airlines được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Crystal Bay vẫn chưa hoàn toàn thoát lỗ. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 41 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, dù mức lỗ đã cải thiện mạnh so với con số gần 325 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý II/2025, lỗ lũy kế của Crystal Bay vẫn ở mức gần 65 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, Crystal Bay ghi nhận vốn chủ sở hữu gần 1.583 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 5.440 tỷ đồng, gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 2.287,5 tỷ đồng trái phiếu, 2.768 tỷ đồng nợ phải trả khác và 385 tỷ đồng vay ngân hàng.

Mới đây, thị trường hàng không cũng chứng kiến sự xuất hiện của một tân binh khác là Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines). Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai - khu vực nằm gần dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. LOTHA Airlines đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng, mức khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp cũng là vận chuyển hành khách hàng không. Theo đăng ký, LOTHA Airlines có 5 cổ đông sáng lập, đều là cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn là cổ đông chi phối với 96% vốn điều lệ, tương đương 9,6 tỷ đồng. Các cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước và ông Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, hiện là người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của LOTHA Airlines.



