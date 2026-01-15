Vượt qua Đại Dũng, Hòa Phát, Đèo Cả,... THACO của tỷ phú Trần Bá Dương trúng gói thầu “xương sống” của tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng tại TP.HCM

Sáng nay ngày 15/1, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC (nhà thầu EPC sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công xây dựng và lắp đặt công trình).

Đáng chú ý, trước đó nhiều đơn vị tên tuổi đã xin thực hiện dự án này. Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh Đèo Cả – Fecon – PowerChina – Sucgi, từng kiến nghị UBND TP.HCM áp dụng các cơ chế của Nghị quyết 188 của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị để chỉ định thầu cho liên danh thực hiện dự án metro số 2. Bên cạnh đó, liên danh Tập đoàn Đại Dũng – Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) – Tập đoàn Hòa Phát cũng đề xuất tham gia đầu tư và xây dựng tuyến metro này.

Về quy hoạch, điểm đầu của tuyến metro số 2 đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1, và điểm cuối là depot Tham Lương. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 2 sẽ lần lượt giao cắt với tuyến số 3 tại ga Tao Đàn, tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo.

Trên cơ sở đó, thiết kế các nhà ga đã được hiệu chỉnh nhằm tối ưu khả năng trung chuyển và rút ngắn quãng đường đi bộ cho hành khách. Đơn cử, ga Tao Đàn được rút ngắn chiều dài còn 244,6 m để thuận tiện kết nối với tuyến metro số 3; tại ga Bảy Hiền, phương án điều chỉnh cho phép kết nối trực tiếp giữa ke ga của metro số 2 và metro số 5.

Ở giai đoạn đầu khai thác, tuyến metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa từ 80 – 110 km/h, năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/chiều. Khi hoàn thiện giai đoạn sau, số toa tàu sẽ được nâng lên 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/chiều, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại khu vực đô thị đông dân.

Theo phê duyệt, tuyến có chiều dài 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm và gần 2 km đi trên cao. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 55.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến quý IV/2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, theo Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, cũng như tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong bối cảnh mới, không gian phát triển mới.

"Tôi tin tưởng tuyến metro số 2 sẽ triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đưa vào sử dụng để khai thác đồng bộ cùng tuyến số 1, làm tiền đề để triển khai các dự án đường sắt kết nối với Khu đô thị Thủ Thiêm, Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngay trong năm 2026", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.



