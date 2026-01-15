Một làn sóng mới đang định hình lại thị trường văn phòng TP.HCM

Trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia tái cấu trúc mô hình vận hành toàn cầu, các GCC (Trung tâm Năng lực Toàn cầu - Global Capability Centres - GCC) đang dần chuyển vai trò từ các đơn vị back-office (bộ phận thực hiện các công việc nội bộ) sang trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và vận hành chiến lược. Tại Việt Nam, TP.HCM đang nổi lên là điểm đến hàng đầu cho làn sóng GCC thế hệ mới, nhờ hội tụ đồng thời lợi thế về nhân lực, chi phí và nguồn cung văn phòng chất lượng cao.

Theo bà Lại Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Dịch vụ Cho thuê Thương mại, Savills TP.HCM, sự phát triển của GCC không chỉ tạo thêm nhu cầu thuê văn phòng, mà còn định hình lại tiêu chuẩn, cấu trúc và chiến lược phát triển của thị trường văn phòng trong trung và dài hạn.

GCC đang tái định nghĩa vai trò trong chuỗi vận hành toàn cầu

"Trước đây, phần lớn GCC tại Việt Nam được thiết lập với mục tiêu tối ưu chi phí cho các chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, mô hình này đang thay đổi rất nhanh. Các GCC mới đóng vai trò ngày càng chiến lược, tập trung vào công nghệ, R&D, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, những chức năng cốt lõi trong chuỗi giá trị toàn cầu," bà Quỳnh nhận định.

Bảng so sánh tiêu chí cho thuê giữa văn phòng thông thường và văn phòng cho GCC

Theo phân tích của Savills, các GCC hiện nay thường bắt đầu với quy mô 1.000-3.000 m², sau đó có thể mở rộng lên 5.000-20.000 m² hoặc hơn khi bước vào giai đoạn quy mô ổn định. Đáng chú ý, thời hạn thuê dài từ 5-10 năm cho thấy cam kết đầu tư dài hạn và mức độ ổn định cao của nhóm khách thuê này

Xu hướng này cũng phản ánh rõ trong cơ cấu giao dịch văn phòng tại TP.HCM. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Savills ghi nhận 145 giao dịch thuê văn phòng ở tất cả các hạng, trong đó khách thuê lĩnh vực công nghệ thông tin dẫn đầu với 37% tổng diện tích thuê mới, quy mô trung bình lên đến 924 m²/giao dịch. Đây là nhóm ngành gắn liền trực tiếp với sự phát triển của các GCC thế hệ mới.

TP.HCM hội tụ lợi thế nhân lực, chi phí và hệ sinh thái để thu hút GCC

Theo bà Quỳnh, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là nền tảng quan trọng nhất giúp TP.HCM thu hút các trung tâm GCC quy mô lớn.

"TP.HCM sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào, có nền tảng công nghệ, kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ tốt. Thành phố cũng là nơi tập trung các trường đại học, trung tâm đào tạo và hệ sinh thái công nghệ lớn nhất cả nước, tạo nền tảng nhân lực hấp dẫn cho các GCC khi thành lập tại TP.HCM" bà Quỳnh chia sẻ.

Số liệu về lực lượng lao động đã qua đào tạo năm 2024 ở các tỉnh thành phố lớn tại Việt Nam

Bên cạnh yếu tố con người, chi phí thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM vẫn duy trì ở mức cạnh tranh trong khu vực. So với các trung tâm như Singapore, Hong Kong hay Tokyo, giá thuê tại TP.HCM thấp hơn đáng kể, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành dài hạn trong khi vẫn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Tính đến quý 4/2025, tổng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM đạt khoảng 2,9 triệu m², trong đó văn phòng hạng A chiếm khoảng 17%, tương đương hơn 490.000 m². Riêng phân khúc hạng A ghi nhận 76% nguồn cung có chứng chỉ xanh, phản ánh xu hướng nâng chuẩn mạnh mẽ của thị trường.

GCC nâng chuẩn thị trường văn phòng và định hình xu hướng phát triển dài hạn

Sự gia tăng của GCC thế hệ mới đang tác động trực tiếp đến cấu trúc và tiêu chuẩn của thị trường văn phòng TP.HCM, đặc biệt ở phân khúc hạng A và A+.

"Theo quan sát của Savills, các GCC gần như chỉ tập trung vào các tòa nhà hạng A, ưu tiên dự án có chứng chỉ xanh như LEED, WELL hoặc Green Mark, hạ tầng IT mạnh, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và khả năng mở rộng linh hoạt," bà Quỳnh cho biết.

Không gian làm việc ngày nay không còn đơn thuần là nơi đặt bàn làm việc, mà trở thành không gian phản ánh văn hóa và tầm vóc doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ wellbeing (phúc lợi và sức khỏe toàn diện của nhân sự), đào tạo, hợp tác và đổi mới, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài - yếu tố sống còn của các GCC trong lĩnh vực công nghệ.

Về mặt địa lý, GCC có xu hướng phân bổ theo chiến lược rõ ràng. Lõi trung tâm tiếp tục được lựa chọn cho các chức năng quản lý, lãnh đạo và giao dịch quốc tế, trong khi các khu vực trung tâm mở rộng như Thủ Thiêm và TP. Thủ Đức trở thành điểm đến cho các GCC quy mô lớn, trung tâm R&D và delivery hub (trung tâm triển khai và vận hành) nhờ khả năng mở rộng diện tích linh hoạt và áp lực chi phí thấp hơn.

Theo Savills, khi nguồn cung văn phòng hạng A mới được dự báo tiếp tục hạn chế đến năm 2028, trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị hoặc tạm dừng, nhu cầu thuê ổn định và dài hạn từ các GCC sẽ đóng vai trò trụ cột, góp phần duy trì công suất và mặt bằng giá thuê của thị trường. Trong giai đoạn này, thị trường văn phòng khu vực trung tâm TP.HCM sẽ ghi nhận thêm nguồn cung đáng chú ý từ The Kross - tòa nhà văn phòng hạng A duy nhất dự kiến khai trương tại TP.HCM trong năm 2026.

"GCC không phải là xu hướng ngắn hạn. Đây là nhóm khách thuê mang tính chiến lược, có kế hoạch mở rộng rõ ràng và yêu cầu cao về chất lượng. Về dài hạn, sự hiện diện của GCC sẽ góp phần nâng chuẩn thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các dự án văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại TP.HCM," bà Quỳnh kết luận.