Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án đô thị lấn biển

15-01-2026 - 15:19 PM | Bất động sản

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, trình Chính phủ trong tháng 2.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng, đề nghị phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Nghị định dự kiến quy định chi tiết các cơ chế đặc thù liên quan đến quy hoạch, đầu tư, tài chính – thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hành chính đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án lấn biển - Ảnh 1.

Khu vực lấn biển dự kiến thực hiện tại vịnh Đà Nẵng, đường Nguyễn Tất Thành

Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ trong tháng 2 theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tuân thủ các quy định về hoạt động lấn biển tại Điều 190 Luật Đất đai. Hồ sơ dự thảo cần gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31-1.

Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu triển khai đề án nhằm hình thành một đô thị mới đa chức năng, gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo và các dịch vụ chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí, văn hóa – thể thao.

Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha, với định hướng xây dựng các đảo nhân tạo bằng công nghệ lấn biển tiên tiến, dự kiến tạo thêm khoảng 48 km đường bờ biển mới.

Mục tiêu tổng thể là hình thành "công viên biển đô thị", vừa mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, hài hòa với cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên của vịnh Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển, có nhiệm vụ đánh giá, tổng hợp các phương án và đề xuất giải pháp phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Siêu dự án lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của Vingroup đóng hơn 1 tỷ USD tiền sử dụng, thuê đất trong năm nay

Theo B.Vân

Người lao động

