Điểm nóng bất động sản hút loạt "đại gia" địa ốc Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc... đổ về sắp có thêm khu đô thị gần 8.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Hưng Yên đang mời nhà đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp dịch vụ và công viên Hồ An Vũ, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 8.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 58,7 ha, trong đó nổi bật là khu công viên – mặt nước Hồ An Vũ với diện tích mặt nước hơn 20 ha và hệ thống cây xanh cảnh quan lớn, đóng vai trò không gian sinh thái trung tâm.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội, cùng các công trình thương mại – dịch vụ, văn phòng, giáo dục, y tế và hạ tầng đô thị đồng bộ.

Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi giao đất, kỳ vọng hình thành một khu đô thị hiện đại gắn với không gian xanh – mặt nước, góp phần chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị trung tâm TP Hưng Yên.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cũng thông báo tìm chủ đầu tư cho Khu đô thị mới Mễ Sở trên địa bàn. Quy mô thực hiện dự án hơn 86 ha, thuộc xã Mễ Sở. Tổng vốn đầu tư hơn 15.608 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Thị trường Hưng Yên sôi động với loạt dự án của các "ông lớn" bất động sản.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo quý 4/2025 của One Mount, khu vực Văn Giang, Hưng Yên đóng vai trò động lực chính của nguồn cung (61%) cho thị trường căn hộ Hà Nội nhờ 4 dự án có quy mô lớn liên tiếp được khởi công và ra hàng, đồng thời là khu vực có tốc độ tăng trưởng nguồn cung cao nhất trong vòng một quý với mức tăng 8,6 lần so với quý 3/2025.

Theo đó, 4 dự án sơ cấp mở bán với tỷ lệ hấp thụ trung bình 78%. Các dự án tại đây đều có giá từ 60 - 70 triệu/m², chỉ bằng ~62% giá trung bình nội thành Hà Nội (~109 triệu đồng/m²).

Với nguồn cung sơ cấp lớn từ nhiều đại đô thị, Văn Giang (Hưng Yên) dự kiến sẽ tiếp tục ra tăng thị phần số bán sơ cấp và thứ cấp trong thời gian tới.