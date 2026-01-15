Đứng thứ 2 cả nước về tốc độ tăng GRDP 2025, từ "công xưởng khu vực" Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng BĐS mới

Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng GRDP năm 2025 tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là động lực tăng trưởng của Vùng đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận kết quả rất tích cực của khu vực dịch vụ, tăng 10,21%, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong cả giai đoạn 2021-2025.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,2%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 44,4%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 61,5%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.200 doanh nghiệp, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm khoảng 6.000 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn ước 53.820 doanh nghiệp, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết thúc năm ngân sách năm 2025, số thu ngân sách nhà nước tại Hải Phòng vượt 33,6% so với dự toán Trung ương giao, vượt 32,6% so dự toán HĐND thành phố giao; xếp thứ ba toàn quốc về quy mô thu ngân sách. Đây cũng là năm đầu tiên thành phố có số thu nội địa vượt 100.000 tỷ đồng.

Năm 2026, thành phố Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng khoảng 13% so với năm 2025; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.944,5 USD/người (khoảng 201,6 triệu đồng/người); tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt 31%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 3,8 tỷ USD đến 4,3 tỷ USD.

Với sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng từng nhận định, thị trường bất động sản Hải Phòng dự báo còn nhiều dư địa và tiềm năng tăng trưởng để "bứt phá" trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản cả nước, nhờ hội tụ đồng thời các nội lực về hạ tầng, công nghiệp và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Còn theo đánh giá của Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng thành phố cảng liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút FDI, phát triển công nghiệp – logistics và hạ tầng giao thông. Hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển mạnh mẽ tạo ra lực hút dân số lớn, kéo theo nhu cầu đáng kể về nhà ở. Việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương mở rộng không gian phát triển, tối ưu quỹ đất và củng cố vị thế của khu vực như một cực tăng trưởng mới.

Bà Hằng nhận định, Hải Phòng đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá, từ nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững, hệ thống hạ tầng đồng bộ đến các động lực mới sau sáp nhập. Thành phố có đủ tiềm năng để trở thành một thị trường bất động sản năng động hàng đầu cả nước, hướng tới hình thành "siêu đô thị ven biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế".

Thực tế cho thấy, bất động sản Hải Phòng đang bước vào một chu kỳ phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Nếu trước đây, thành phố được biết đến chủ yếu với phân khúc công nghiệp, thương mại, thì nay phân khúc nhà ở cao cấp và siêu sang đã bắt đầu ghi dấu, định hình diện mạo mới cho đất cảng. Trong khoảng một năm gần đây, số lượng dự án khu đô thị, chung cư thương mại, nhà xã hội được đầu tư ở thành phố Cảng cũng thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Chỉ tính riêng Vinhomes, tháng 3/2024 doanh nghiệp này ra mắt dự án tại đảo Vũ Yên (tên thương mại Royal Island) với quy mô 877 ha, vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Đến đầu 5/2025, chủ đầu tư này tiếp tục khởi công khu đô thị thứ 4 tại Hải Phòng sau Imperia, Maria, Royal Island nằm ở khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy. Với diện tích gần 240 ha, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Sau sự hiện diện của Vinhomes, Masterise cũng đầu tư dự án cao cấp đầu tiên tại Thủy Nguyên với các sản phẩm shoptique và hai khối thương mại dịch vụ. Phía đối diện dự án này, Hoàng Huy đang xây dựng giai đoạn 2 của khu đô thị New City với diện tích khoảng 50 ha, gồm hơn 1.100 căn nhà liền kề, biệt thự cùng 4 tòa chung cư với gần 2.500 căn và khu đô Green River quy mô hơn 32 ha, tổng vốn trên 4.200 tỷ đồng.

Văn Phú gần đây cũng ra mắt dự án Vlasta tại Thuỷ Nguyên trên diện tích 30 ha, với khoảng 1.000 sản phẩm. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Sun Group đang triển khai tổ hợp Xanh Island tại đảo Cát Bà trên diện tích 50 ha. Đồng thời, đại dự án quy mô gần 585 ha tại Tràng Cát cũng đã được Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) nộp đầy đủ - khoảng 17.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại phân khúc chung cư thương mại, nguồn cung tại Hải Phòng cũng tăng mạnh từ các dự án của Hoàng Huy, Doji hay từ các chủ đầu tư như Minato, Agape Tower và sắp tới là Gamuda. Mới đây nhất The Zenith Hải Phòng cũng đã chính thức bung ra thị trường 508 căn hộ cao cấp cùng hệ tiện ích all-in-one như shophouse, hồ bơi, công viên xanh, sân thể thao, phòng gym và dịch vụ đồng bộ. Được biết, đây cũng là một trong những dự án có tốc độ thanh khoản khá cao khi có chính sách chiết khấu 10% cùng quà tặng 250 triệu đồng.

Anh Trương Văn Lộc - môi giới địa ốc với gần chục năm kinh nghiệm ở Hải Phòng cho biết thị trường Hải Phòng trước đây khá cục bộ khi có ít sự tham gia của các nhà đầu tư ngoại tỉnh thì nay lại khá hấp dẫn nhà đầu tư từ các địa phương khác như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, thậm chí cả phía Nam đến tìm mua bất động sản. Khu vực Thuỷ Nguyên, An Dương, Dương Kinh được họ quan tâm nhất.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Hải Phòng chủ yếu được biết đến như một trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc. Tuy nhiên, với dòng vốn liên tục đổ về, hạ tầng đô thị - giao thông bứt phá, cùng sự xuất hiện của các dự án lớn, thành phố đang từng bước tái định vị từ "công xưởng khu vực" trở thành thành phố đáng sống.

Đánh giá về tiềm năng bất động sản Hải Phòng, Bà Vân Nguyễn, Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam cho biết trong những năm qua, thị trường bất động sản Hải Phòng đã có những thay đổi đáng kể, từ chỉ có vài căn hộ cho thuê đến nay đã trở thành một thị trường sôi động với nhiều dự án quy mô lớn. Sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và các cơ sở hạ tầng đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Hải Phòng.



