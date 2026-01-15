Đồng Nai khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội, giá thấp nhất 450 triệu đồng/căn

Ngày 15-1, tại xã Phước An (tỉnh Đồng Nai), Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng phối hợp cùng Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, cung ứng khoảng 3.000 căn hộ cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.

Theo chủ đầu tư, 2 dự án được triển khai gồm khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất rộng 2,1 ha và khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất 3,71 ha, đều nằm trên địa bàn xã Phước An. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở bức thiết của người lao động tại Đồng Nai, là địa phương có mật độ khu công nghiệp lớn của cả nước.

Các đại biểu ấn nút khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Đồng Nai

Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha do Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh cùng Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP và Công ty CP Đầu tư xây dựng Wealthcons. Dự án gồm các khối chung cư cao 12 tầng, với hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.600 người. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I-2028, riêng block A dự kiến đưa vào sử dụng từ quý II-2027.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 3,71 ha do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP làm chủ đầu tư, liên danh cùng Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng và các đối tác. Dự án có quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ chỗ ở cho khoảng 6.000 người, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trường mẫu giáo, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I-2028.

Khu đất triển khai dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn xã Phước An

Theo các nhà đầu tư, cả hai dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai, bảo đảm giá thành hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ. Giá bán căn hộ thấp nhất khoảng 450 triệu đồng/căn. Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời công khai, minh bạch trong việc phân phối nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết việc triển khai các dự án nhà ở xã hội là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhà ở cho công nhân, người lao động mà còn chỉnh trang đô thị, hình thành những khu dân cư hiện đại, văn minh.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Long Hưng với quy mô 6 block chung cư cao 25 tầng, cung ứng 2.805 căn hộ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 65.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.



