Ngắm cung đường ven biển băng qua rừng dương, cồn cát đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nỗ lực nối thông các đoạn tuyến ven biển đang triển khai và từng bước đầu tư kéo dài tuyến về phía nam, hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.