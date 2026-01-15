Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngắm cung đường ven biển băng qua rừng dương, cồn cát đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

15-01-2026 - 14:38 PM | Bất động sản

Tuyến đường ven biển trị giá 152 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang dần lộ diện hình hài, sẵn sàng thông xe. Từ trên cao nhìn xuống, dải bê tông nhựa uốn lượn xuyên qua rừng dương, men theo cồn cát như một “dải lụa”.

Đoạn tuyến sắp thông xe có chiều dài hơn 7km (từ km 69+140 đến km 76+230), có tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng. Đây là một phần của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh﻿ giai đoạn IIB, có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng.

Giai đoạn IIB của dự án bao gồm ba đoạn tuyến, ngoài đoạn sắp đưa vào khai thác còn có hai đoạn tại km 27+690 – km 29+500 và km 31+870 – km 33+450.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2022, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025. Đầu tư kết nối các đoạn tuyến đường ven biển đang xây dựng theo trục Bắc - Nam.

Tuyến có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, thiết kế tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, rộng 12m, tốc độ thiết kế 80km/h.

Trên tuyến bố trí cầu Bầu Ốc dài 71 m, rộng 12 m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu.

Ngoài ra, tuyến còn có nhiều nút giao đồng mức với đường ô tô, đường dân sinh; 29 cống thoát nước ngang, hệ thống rãnh thoát nước dọc hình thang cùng đầy đủ biển báo, hộ lan, cọc tiêu nhằm bảo đảm an toàn khi khai thác.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, chạy song song với Quốc lộ 1 về phía Đông, nối khu vực xã Lân Phong và Mỏ Cày.

Khi thông xe, tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 1A. Đồng thời góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, tạo cú hích phát triển kinh tế - xã hội﻿, mở ra cơ hội cho nông nghiệp công nghệ cao, du lịch ven biển, thương mại dịch vụ và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực đông nam của tỉnh.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường ven biển thuộc dự án Dung Quất - Sa Huỳnh, hiện đã cơ bản hoàn thiện.

Trên nền cát trắng, rừng dương xanh, mặt đường bê tông nhựa trải dài, các hạng mục còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện những bước cuối cùng để chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào khai thác.

Từ trên cao nhìn xuống, con đường như một “dải lụa” vắt ngang màu xanh của rừng dương.

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nỗ lực nối thông các đoạn tuyến ven biển đang triển khai và từng bước đầu tư kéo dài tuyến về phía nam, hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

