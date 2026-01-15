Cận cảnh các khu nhà tập thể cũ phải di dời
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt đề án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà tập thể cũ thuộc tài sản công, nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chung cư đã xuống cấp trên địa bàn phường Quy Nhơn.
Theo đề án, các ngôi nhà tại số 120 đường Lê Lợi, số 197 đường Tăng Bạt Hổ, số 42 - 44 đường Tăng Bạt Hổ, số 667 đường Trần Hưng Đạo, số 67 đường Lê Hồng Phong là tài sản công, đã có kết luận kiểm định chất lượng với mức độ nguy hiểm từ cấp C đến D, không đảm bảo an toàn sử dụng, thuộc trường hợp nhà ở phải phá dỡ quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023.
Theo đó, việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời, thu hồi để tạo quỹ đất công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉnh trang lại đô thị.
Tỉnh Gia Lai ưu tiên giải quyết tái định cư cho các nhóm yếu thế theo thứ tự: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; các hộ được bố trí nhà chính chủ trước đây; hộ nghèo, cận nghèo; các hộ chấp hành di dời sớm.
Theo phương án được duyệt, các hộ thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 08 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn), là quỹ căn hộ bồi thường công sản đã bàn giao cho Nhà nước.
Ngoài ra, tỉnh cũng xem xét bán, cho thuê mua hoặc cho thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn và khu vực lân cận như: nhà ở xã hội Hàng Hải, Ecohome Nhơn Bình, Nhơn Phú 2, Bông Hồng, khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh,…
Tiền phong