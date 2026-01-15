Diện mạo nhà ga của tuyến metro hơn 55.000 tỷ vừa được khởi công ở TPHCM

Dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách thành phố. Tuyến được xác định là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc TPHCM. Dưới đây là phối cảnh tuyến metro số 2 cùng một số nhà ga do Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cung cấp.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, bên cạnh chức năng giao thông, các nhà ga của tuyến metro số 2 còn được định hướng trở thành những không gian kiến trúc đặc sắc, nơi giao thoa hài hòa giữa công năng hiện đại và bản sắc đô thị. Ảnh: Phối cảnh khu vực ga Bến Thành nhìn từ trên cao.

Mỗi nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển hành khách mà còn là một “điểm nhấn” về thẩm mỹ, góp phần làm giàu thêm diện mạo không gian ngầm của thành phố. Trong đó, ga ngầm Tao Đàn được lấy cảm hứng từ công viên văn hóa, với hệ mái vòm cách điệu theo phong cách hiện đại, mô phỏng hình ảnh cánh bướm mùa xuân.

Toàn bộ không gian nhà ga được thiết kế như một “khu vườn ngầm”, mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho hành khách giữa lòng đô thị sôi động, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và phong cách thanh lịch, hiện đại của TPHCM.

Với vị trí nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, thiết kế ga Tân Bình lấy cảm hứng từ kiểu dáng động học của máy bay gợi hình ảnh năng động, hiện đại phù hợp với vị trí cửa ngõ giao thông quan trọng.

Không gian kiến trúc và thiết bị nhà ga Bến Thành hiện đại với ánh sáng theo lưu lượng hành khách, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Trong giai đoạn 1, đoạn Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó đoạn ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao dài 2 km, bao gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, 1 khu depot.

Trong giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ tối đa 80–110 km/h, công suất vận chuyển đạt hơn 14.400 hành khách/giờ/hướng vào giờ cao điểm. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng.

Một số phương án thiết kế các lối lên xuống nhà ga ngầm của tuyến.

Tàu vận hành tự động, không cần người lái

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tuyến metro số 2 được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Đặc biệt, tuyến sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu hay nhân viên trên tàu. Các chức năng tự động được triển khai toàn diện, từ khởi động, tự kiểm tra, đưa tàu vào khai thác trên tuyến chính, dừng và rời ga, quay vòng, chuyển đổi cabin, đến sơ tán hành khách, rút tàu khỏi tuyến chính, tự động đưa tàu vào xưởng và chuyển sang chế độ nghỉ.

Trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi phát sinh yêu cầu vận hành đặc biệt, nhân viên điều hành tại Trung tâm điều khiển - OCC có thể can thiệp từ xa, thực hiện các lệnh điều khiển cần thiết như kích hoạt hãm khẩn cấp, đóng hoặc mở cửa tàu, điều chỉnh nhiệt độ hệ thống điều hòa không khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và duy trì hoạt động ổn định của toàn tuyến.