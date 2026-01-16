Nộp 550 triệu “lên thổ cư” để chia đất cho con nhưng không được tách thửa

Theo Chinhphu.vn, vừa qua, bố của ông Huỳnh Văn Phong (Đà Nẵng) đứng tên một thửa đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng và tách thửa cho các con. Năm 2019, bố ông làm thủ tục chuyển 300 m² đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Hồ sơ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc, lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trước sự việc trên, ông Phong đã có kiến nghị hỏi các cơ quan chức năng về việc trường hợp này, trách nhiệm giải quyết thuộc về của cơ quan nào? Nếu không được phép tách thửa thì gia đình ông có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Trình tự, thủ tục giải quyết và căn cứ pháp lý áp dụng trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Trả lời vấn đề trên của ông Phong, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai quy định:

"4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất".

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Phong cần nghiên cứu, tìm hiểu quy định cụ thể của địa phương về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông Phong không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ông có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.