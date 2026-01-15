Chính thức động thổ hai dự án trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ

Sự kiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) – nhà đầu tư hai dự án, đồng chủ trì, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của khối tư nhân trong việc tham gia kiến tạo các công trình hạ tầng quan trọng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Thành phố và cả nước.

Lễ động thổ hai dự án nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025, đưa Thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á, cực tăng trưởng động lực của vùng phía Nam và cả nước.

Hai dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) phối hợp cùng các tổng thầu uy tín triển khai. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, khai thác lâu dài.

Việc Masterise Group tham gia đầu tư hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn theo hình thức PPP – BT không chỉ góp phần huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng mà còn thể hiện sự sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng Thành phố và đất nước với những dự án tầm quốc gia, khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp tư nhân thế hệ mới tiêu biểu. Bên cạnh vai trò là nhà phát triển bất động sản đô thị tầm vóc quốc tế, Masterise Group đang từng bước khẳng định năng lực gánh vác các dự án trọng điểm quốc gia, trở thành thương hiệu tin cậy trong lĩnh vực hạ tầng – giao thông, với cách tiếp cận bài bản, dài hạn, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, định hướng quy hoạch và lợi ích công cộng. Gần đây nhất, Masterise Group cũng là chủ đầu tư được Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng lựa chọn cho dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình với tổng mức đầu tư gần 200 ngàn tỷ đồng.

Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ có vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, liên vùng; mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm Thành phố với khu vực phía Nam, phía Đông và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, lấy hạ tầng giao thông làm động lực phát triển của TP.HCM.

Trong đó, Cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TP.HCM), kết thúc tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công trình giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; hình thành trục giao thông liên vùng mới; rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics; thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TP.HCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ. Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía Nam Thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ – di sản thế giới.

Phát biểu tại Lễ động thổ, đại diện UBND TP.HCM khẳng định đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng kiến trúc mới của Thành phố, là nơi người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Dự án được triển khai theo mô hình PPP – hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay cùng chính quyền kiến tạo hệ thống hạ tầng quốc gia. Đây là minh chứng sống động cho chủ trương huy động nguồn lực xã hội vào phát triển hạ tầng – một trụ cột quan trọng để thành phố giữ vai trò đầu tàu kinh tế.

"Đại diện cho khối tư nhân thế hệ mới, luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ & Thành phố thực hiện các trọng trách quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Masterise tự hào được góp sức và cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất để triển khai cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ đúng tiến độ, chất lượng cao. Việc tham gia đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm còn là cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành lâu dài cùng quá trình phát triển đô thị bền vững, kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của Thành phố." Đại diện Masterise Group cho biết.

Việc sớm động thổ hai dự án quy mô lớn cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM hướng tới tầm nhìn siêu đô thị tương lai, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân đồng thời củng cố vị thế Thành phố trong khu vực và quốc tế.

Cách thức triển khai các dự án cũng khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác công – tư, trong đó khối tư nhân tiêu biểu như Masterise Group chủ động đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền địa phương, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực triển khai để kiến tạo những công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia – nền tảng cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.