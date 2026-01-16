Hàng triệu người dân TP HCM vừa chứng kiến kỷ lục 240.000 tỷ, có 3 "đại gia" đảm nhận trọng trách lớn

Lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TP HCM tại điểm cầu lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NLĐ

Sáng nay (15/1), TP HCM đã khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nếu xét riêng trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đây được coi sự kiện khởi công, động thổ loạt dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của TP HCM trong nhiều năm trở lại đây.

Theo đó, 4 dự án bao gồm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Đây đều là các công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đô thị, giảm áp lực hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển về các hướng chiến lược, nhất là hướng biển và khu Đông – Tây Bắc thành phố.

Nghi thức động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NLĐ

Điểm cầu trung tâm của sự kiện này được đặt tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TP HCM. Trong khi đó, ba điểm cầu còn lại gồm lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), lễ động thổ cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Sự kiện này còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nhân trong vai trò chủ đầu tư, nhà thầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, khẳng định rằng việc khởi công 4 dự án hạ tầng trọng điểm là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NLĐ

Lãnh đạo thành phố cho biết, TP HCM đang đứng trước cơ hội hình thành đại đô thị đa trung tâm, kết nối chặt chẽ với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầm nhìn này cũng hướng tới cấu trúc đô thị tương đồng các vùng lớn của châu Á như Bangkok hay Seoul, với quy mô dân số trên 14 triệu người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp như Sun Group, Masterise và THACO, thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tháo gỡ vướng mắc, cùng với đó đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ pháp luật để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Dự án metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương)

Phối cảnh của tuyến metro số 2 đoạn đi trên cao. Ảnh: MAUR

Đây là dự án đầu tiên của thành phố được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188. Trước đó, Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) của ông Trần Bá Dương đã đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 cùng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

UBND TP HCM cho biết, tuyến metro số 2 khởi công sáng 15/1 được kỳ vọng bổ sung phương thức vận chuyển khối lượng lớn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía Tây Bắc và ngược lại. Đồng thời, dự án được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến.

Hơn nữa, tuyến metro này sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến metro số 1, số 4, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Bến Thành - Cần Giờ tại nhà ga trung tâm Bến Thành và các tuyến metro số 5, số 6 trong tương lai. Tuyến metro này cũng sẽ kết nối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành tạo thành hành lang đường sắt đô thị.

Dự án tuyến metro số 2 có mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM làm chủ đầu tư. Sau 16 năm quy hoạch mới khởi công, tuyến metro dự kiến dài 11,3 km, bao gồm 9,3 km ngầm, 2 km trên cao, có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và khu Depot.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 kết hợp cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ hình thành trục giao thông hiện đại, đồng thời đóng vai trò xương sống, kết nối liên tục từ trung tâm TP HCM đến sân bay quốc tế Long Thành.

Đáng chú ý, đến năm 2030, TP HCM đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 187 km, với các dự án ưu tiên khác như metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, metro số 1 kéo dài (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) và hai tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Cần Giờ.

Ngoài ra, giai đoạn 2030 - 2035, TP HCM sẽ đầu tư thêm 8 tuyến metro dài 275 km, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 462 km. Trong 10 năm tiếp theo, hệ thống metro sẽ được mở rộng với 5 tuyến mới dài 239 km, đạt tổng chiều dài khoảng 700 km, phủ khắp TP HCM và kết nối liên vùng.

Siêu dự án Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Đặng Minh Trường , Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group tại sự kiện. Ảnh: Plo

Cũng trong sáng nay, tại phường Bình Trưng, UBND TPHCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm là quần thể Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Khu liên hợp Rạch Chiếc). D ự án có tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 186,78ha. Đây cũng là dự án có quy mô vốn lớn nhất được TP HCM động thổ lần này.

Trong đó, tâm điểm của dự án là sân vận động có quy mô 24ha, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Được biết, khi hoàn thành, sân vận động Rạch Chiếc có quy mô và công nghệ vượt trội so với các sân vận động có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong – Trung Quốc) 50.000 chỗ hay SVĐ quốc gia Singapore với 55.000 chỗ.

So với các sân vận động không mái che, sân vận động Rạch Chiếc cũng tiệm cận các biểu tượng toàn cầu như Wembley (London) 90.000 chỗ hay SVĐ "Tổ Chim" (Bắc Kinh) với khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống công trình phụ trợ hiện đại, bao gồm Nhà thi đấu và biểu diễn đa năng, với quy mô 10 ha, sức chứa 18.000 chỗ, dành cho thể thao trong nhà và các đại nhạc hội (concert) quốc tế.

Phối cảnh Khu liên hợp Rạch Chiếc. Ảnh: Tập đoàn Sun Group

Dự án Khu liên hợp Rạch Chiếc được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của khu Đông của TP HCM. Theo UBND TP HCM, khi hoàn thành, dự án này sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại mang tầm vóc quốc gia và khu vực, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD, cùng với nhiều sự kiện quốc tế khác. Cùng với đó, đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao mà còn phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, cũng như khuyến khích cộng đồng tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Sân vận động Rạch Chiếc là tâm điểm của dự án này. Ảnh: Tập đoàn Sun Group

Tại lễ động thổ, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết, nhờ những quyết sách kịp thời, những công trình đã được ấp ủ qua nhiều năm như Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã được hiện thực hóa và đóng góp vào hạ tầng chiến lược của TP HCM trong tương lai.

Chủ tịch HĐQT Sun Group nhấn mạnh, dự án Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà tập đoàn xác định triển khai tại TP HCM trong thời gian tới. Với trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, Sun Group cam kết phát triển lâu dài để kiến tạo giá trị bền vững.

Động thổ hai cầu với quy mô hơn 36.000 tỷ đồng

Nghi thức động thổ dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: NLĐ

Trong sáng nay, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công, động thổ 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, bao gồm cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Sự kiện do UBND TPHCM chủ trì, CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) , nhà đầu tư hai dự án, đồng chủ trì.

Hai dự án này được thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT do Masterise Group làm chủ đầu tư, dự kiến thi công từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: ĐVTK

Cụ thể, cầu Phú Mỹ 2 có vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, dài 6,3 km với 8 làn xe, nối khu Nam TP HCM tới Đồng Nai. Công trình này tạo trục giao thông mới kết nối thẳng tới sân bay quốc tế Long Thành, giúp giảm tải áp lực cho cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và hạ thấp chi phí logistics liên vùng.

Trong khi đó, cầu Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, dài 6,3 km với 6 làn xe, thay thế phà Bình Khánh.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: ĐVTK

Tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định, dự án cầu Cần Giờ không chỉ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố. Khi hoàn thành, công trình này sẽ phá thế "ốc đảo" cho Cần Giờ, trực tiếp thúc đẩy khu vực trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển và du lịch sinh thái, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Masterise Group triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.