TPHCM: Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM tiến độ triển khai thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu đất số 1 Lý Thải Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo Sở Xây dựng, việc bổ sung trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại số 2 đường Hùng Vương vào phạm vi dự án công viên cây xanh khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ đã được UBND TPHCM thống nhất.

Tuy nhiên qua phối hợp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu xác định chỉ thực hiện việc đầu tư xây dựng, không hỗ trợ chi phí di dời trụ sở của VNPT tại số 2 Hùng Vương.

Do đó, các bên liên quan đã tổ chức cuộc họp và thống nhất cần thực hiện di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 từ nguồn sách thành phố. Điều này nhằm bảo đảm quy mô và tiến độ dự án.

Tuy nhiên, trong trường hợp thành lập dự án bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng đối với nhà, đất số 2 Hùng Vương thành dự án riêng, Sở Xây dựng nhận thấy việc xử lý phần diện tích này sẽ có 2 dự án.

Thứ nhất, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và số 2 Hùng Vương.

Thứ hai, dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Trong dự án này, UBND phường Vườn Lài đã được giao làm chủ đầu tư, trong đó cũng có di dời 1 phần diện tích sân bãi thuộc trụ sở của VNPT tại số 2 Hùng Vương.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ hoàn thành việc chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM giao UBND phường Vườn Lài nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ hoàn chỉnh công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ giai đoạn 2.

Theo đó, giai đoạn này bao gồm di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 và hoàn thiện phần công viên tại vị trí này theo phương án tổng mặt bằng được phê duyệt vào đề xuất dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Sở Tài chính bổ sung vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho phường Vườn Lài để thực hiện dự án (nguồn vốn đã bố trí thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng).