Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ

16-01-2026 - 06:52 AM | Bất động sản

Phát sinh vấn đề di dời trụ sở VNPT tại TPHCM, các cơ quan tham mưu tổ chức họp bàn và đề xuất hướng xử lý.

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM tiến độ triển khai thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

TPHCM: Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thải Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo Sở Xây dựng, việc bổ sung trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại số 2 đường Hùng Vương vào phạm vi dự án công viên cây xanh khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ đã được UBND TPHCM thống nhất.

Tuy nhiên qua phối hợp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu xác định chỉ thực hiện việc đầu tư xây dựng, không hỗ trợ chi phí di dời trụ sở của VNPT tại số 2 Hùng Vương.

Do đó, các bên liên quan đã tổ chức cuộc họp và thống nhất cần thực hiện di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 từ nguồn sách thành phố. Điều này nhằm bảo đảm quy mô và tiến độ dự án.

Tuy nhiên, trong trường hợp thành lập dự án bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng đối với nhà, đất số 2 Hùng Vương thành dự án riêng, Sở Xây dựng nhận thấy việc xử lý phần diện tích này sẽ có 2 dự án.

Thứ nhất, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và số 2 Hùng Vương.

Thứ hai, dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Trong dự án này, UBND phường Vườn Lài đã được giao làm chủ đầu tư, trong đó cũng có di dời 1 phần diện tích sân bãi thuộc trụ sở của VNPT tại số 2 Hùng Vương.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ hoàn thành việc chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM giao UBND phường Vườn Lài nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ hoàn chỉnh công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ giai đoạn 2.

Theo đó, giai đoạn này bao gồm di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 và hoàn thiện phần công viên tại vị trí này theo phương án tổng mặt bằng được phê duyệt vào đề xuất dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Sở Tài chính bổ sung vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho phường Vườn Lài để thực hiện dự án (nguồn vốn đã bố trí thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng).

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết muốn xin đầu tư vào khu đô thị trên đất khu công nghiệp đã bị thu hồi ở Thanh Hóa

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết muốn xin đầu tư vào khu đô thị trên đất khu công nghiệp đã bị thu hồi ở Thanh Hóa Nổi bật

Xuất hiện công ty hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng, sở hữu loạt siêu dự án nghìn tỷ tại Ninh Thuận, Khánh Hòa

Xuất hiện công ty hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng, sở hữu loạt siêu dự án nghìn tỷ tại Ninh Thuận, Khánh Hòa Nổi bật

Nộp 550 triệu “lên thổ cư” để chia đất cho con nhưng không được tách thửa

Nộp 550 triệu “lên thổ cư” để chia đất cho con nhưng không được tách thửa

06:49 , 16/01/2026
Hàng triệu người dân TP HCM vừa chứng kiến kỷ lục 240.000 tỷ, có 3 "đại gia" đảm nhận trọng trách lớn

Hàng triệu người dân TP HCM vừa chứng kiến kỷ lục 240.000 tỷ, có 3 "đại gia" đảm nhận trọng trách lớn

06:38 , 16/01/2026
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Đề xuất di dời toàn bộ mộ phần sang nghĩa trang Yên Kỳ

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Đề xuất di dời toàn bộ mộ phần sang nghĩa trang Yên Kỳ

20:15 , 15/01/2026
Chính thức động thổ hai dự án trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ

Chính thức động thổ hai dự án trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ

20:00 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên