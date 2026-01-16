Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Giao hơn 15.000 m2 đất để xây dựng khu nhà ở liền kề

16-01-2026 - 06:59 AM | Bất động sản

Trong tổng số 15.125,9 m2 đất giao cho Công ty Địa ốc HDMON VILLAS, có 5.833m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 15.125,9m2 đất trúng đấu giá cho Công ty cổ phần Địa ốc HDMON VILLAS để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Từ Vân (xã Chương Dương).

Trong tổng số 15.125,9 m2 đất có 5.833m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại dự án được sử dụng ổn định, lâu dài.

Diện tích 9.292,9 m2 còn lại là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP. Hà Nội giao Sở NN&MT bàn giao đất trên thực địa, hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và theo thẩm quyền.

Sở NN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính. Đồng thời, thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường của người sử dụng đất theo quy định.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

