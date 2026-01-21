Hà Nội lên lộ trình xử lý hơn 3.000 cơ sở không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy

Ngày 20/1, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ thực hiện xử lý qua 5 giai đoạn.

Trong đó, năm 2026 hoàn thành rà soát, phân loại, yêu cầu 100% cơ sở cam kết lộ trình khắc phục; đến năm 2027, ít nhất 30% cơ sở hoàn thành; năm 2028 đạt tối thiểu 50%; năm 2029 đạt 80% và đến năm 2030, hoàn thành 100%. Các trường hợp không thực hiện hoặc không hoàn thành đúng cam kết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội

Theo UBND TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 3.012 cơ sở không đảm bảo PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 (trước năm 2001) có hiệu lực. Trong đó bao gồm 1.815 chung cư, nhà tập thể cũ (chiếm 60,25%); 363 văn phòng, trụ sở làm việc (chiếm 12.05%); 279 trường học, cơ sở giáo dục (chiếm 9,26%); 172 cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất (chiếm 5,71%); 93 đình chùa, 44 bệnh viện, cơ sở y tế...

Trong 3 năm gần đây, đã xảy ra 13 vụ cháy tại các cơ sở không đảm bảo PCCC được đưa vào sử dụng trước năm 2001, gây thiệt hại khoảng 76,5 tỷ đồng. Dù số vụ cháy thấp, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Thành phố đặt mục tiêu khắc phục 100% công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; từng bước di dời các kho chứa, công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở phải xây dựng kế hoạch, cam kết lộ trình và thời hạn khắc phục các tồn tại về PCCC; ưu tiên xử lý trước các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng.