Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tuyến metro dự kiến khởi công trong năm 2026 ở TPHCM

21-01-2026 - 07:38 AM | Bất động sản

Sau tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được khởi công ngày 15/1 vừa qua, sẽ có một loạt tuyến khác được khởi công trong năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đánh dấu sự tăng tốc của hạ tầng giao thông TPHCM. Hàng loạt dự án đường sắt đô thị trọng điểm đồng loạt được triển khai.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) lần lượt được động thổ, khởi công, mở đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của mạng lưới metro thành phố từ trước đến nay.

Ngoài các dự án trên, theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang xem xét giao Tập đoàn Trường Hải (THACO) nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP.

Dự kiến, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công vào dịp 30/4/2026, đoạn Thủ Thiêm - Long Thành triển khai giữa năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Phối cảnh tàu và nhà ga tuyến metro số 2 TPHCM.

Song song đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đang chuẩn bị đầu tư loạt tuyến metro mới, gồm: tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một - TPHCM và giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Tất cả đều được khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, từng bước hình thành mạng lưới metro đồng bộ, kết nối TPHCM với các đô thị vệ tinh, giảm áp lực giao thông đường bộ và mở ra diện mạo mới cho giao thông đô thị phía Nam.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị thủ tục đầu tư hai tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương (cũ), giữ vai trò trục giao thông xương sống giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh phía Bắc.

Trong đó, tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên) dài 31,6 km, đi hoàn toàn trên cao, có 17 ga, dùng chung depot Long Bình với metro số 1 hiện hữu (Bến Thành – Suối Tiên). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 46.725 tỷ đồng. Tuyến metro trên hình thành trục vận tải khối lượng lớn, kết nối trực tiếp Bình Dương với trung tâm TPHCM.

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) dài 23,3 km, cũng đi trên cao, với khoảng 13 ga, sử dụng chung depot với metro số 3 tại Hiệp Bình Phước. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 53.000 tỷ đồng. Tuyến sẽ kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm TPHCM, giảm tải cho quốc lộ 13 và liên thông với metro số 3, tạo trục vận tải xuyên tâm.

Song song đó, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất – Phú Hữu) cũng đang được chuẩn bị triển khai. Tuyến có vai trò kết nối trục Bắc - Đông TPHCM, giảm áp lực giao thông khu vực sân bay và khu Đông, đồng thời tạo động lực phát triển các đô thị vệ tinh trong tương lai.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được một lá thư tay, vị đại gia này lập tức xuất 2.000 tỷ đồng cho bầu Đức vay không cần giấy nợ

Nhận được một lá thư tay, vị đại gia này lập tức xuất 2.000 tỷ đồng cho bầu Đức vay không cần giấy nợ Nổi bật

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng

Việt Nam chuẩn bị xây hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên trong lịch sử với kỹ thuật phức tạp: Quy mô hơn 11 km, vốn đầu tư hơn 46.500 tỷ đồng Nổi bật

Cải tạo căn hộ 150m2 thành không gian sống kết nối gia đình

Cải tạo căn hộ 150m2 thành không gian sống kết nối gia đình

07:37 , 21/01/2026
Chốt hạn thu phí không dừng 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Chốt hạn thu phí không dừng 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

07:16 , 21/01/2026
Thị trường BĐS bước vào giai đoạn thanh lọc sau thời kỳ đầu cơ

Thị trường BĐS bước vào giai đoạn thanh lọc sau thời kỳ đầu cơ

06:49 , 21/01/2026
6 tuyến Metro tăng tốc, địa ốc TPHCM đổi nhịp, giá bất động sản có nơi tăng gấp đôi

6 tuyến Metro tăng tốc, địa ốc TPHCM đổi nhịp, giá bất động sản có nơi tăng gấp đôi

06:35 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên