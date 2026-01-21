Một tỉnh đang cần đến 33.000 nhân sự, ráo riết thực hiện nhiều biện pháp "săn đầu người"

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi Ngày hội việc làm năm 2026 nhằm kết nối cung - cầu lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế (KKT) Đông Nam và các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT Đông Nam, chỉ tính riêng các doanh nghiệp đang hoạt động trong KKT và các KCN, nhu cầu tuyển dụng trong năm 2026 dự kiến lên đến khoảng 33.000 lao động. Để giải quyết bài toán này, tỉnh sẽ tổ chức 3 đợt hội chợ việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm.

Lao động làm việc tại KKT Đông Nam Nghệ An.

Đợt 1 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2026, được tổ chức tại KCN VSIP Nghệ An. Sự kiện dự kiến quy tụ 15 - 20 doanh nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng trên 20.000 lao động , thu hút khoảng 1.500 - 2.000 người lao động đến từ các phường, xã trên địa bàn TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và Tân Kỳ (theo đơn vị hành chính trước đây).

Đợt 2 dự kiến diễn ra giữa tháng 4/2026 tại KCN WHA Nghệ An, với sự tham gia của 15 - 20 doanh nghiệp, dự kiến tuyển dụng hơn 10.000 lao động. Đối tượng hướng tới là người lao động tại các xã thuộc huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành trước đây.

Đợt 3 sẽ diễn ra vào tháng 6/2026, được tổ chức tại KCN Hoàng Mai 1, dự kiến có 8 - 10 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng trên 3.000 lao động , tập trung vào lực lượng lao động tại các xã, phường thuộc thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa, cùng các huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn trước đây.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm online ngay tại sự kiện. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển chọn lao động là người Nghệ An đang làm việc tại các tỉnh khác hoặc đang ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương làm việc.

Ban Quản lý KKT Đông Nam được giao chủ trì xây dựng kịch bản, rà soát nhu cầu tuyển dụng và phối hợp cơ quan truyền thông về chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc. Doanh nghiệp được yêu cầu công khai minh bạch các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và phúc lợi để thu hút người lao động.

Đề án mở rộng KKT Đông Nam Nghệ An đang được Bộ chức năng thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt trong đầu năm 2025; theo đó, tổng diện tích KKT Đông Nam Nghệ An mở rộng lên đến 104.270 ha (93.320 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển) thuộc địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố (với từ 30 đến 32 khu công nghiệp).

Theo Kế hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040, sẽ xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. Với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò, cảng biển Đông Hồi; là trung tâm kinh tế giao thương quốc tế của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của các vùng phụ cận.

Trong quá trình thu hút đầu tư, mục tiêu xuyên suốt là tập trung xây dựng, phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thu hút đầu tư đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét từ các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore sang nhóm nhà đầu tư mới đến từ thị trường Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Đài Loan. Dòng vốn này chủ yếu tập trung vào sản xuất điện tử, quang học, phụ tùng ô tô và các sản phẩm xanh như tấm pin năng lượng mặt trời, ắc quy hiệu suất cao…

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu đã lựa chọn Khu kinh tế Đông Nam làm cứ điểm sản xuất, có thể kể đến Luxshare ICT, Goertek, Foxconn, Sunny, Everwin, Juteng, Radiant, Innovation Precision, Runnery… Đây đều là các dự án có quy mô vốn lớn, năng lực sản xuất cao, tham gia sâu vào mạng lưới cung ứng toàn cầu, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng tầm vị thế thu hút FDI của khu vực.